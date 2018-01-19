Business Insider рассказал о сильнейших российских кораблях

Когда речь идет о российском ВМФ, большинство взглядов притягивает суперкрейсер «Петр Великий», но мало кто знает, что Москва располагает кораблями, которые не уступают по вооружению атомному гиганту, пишет Business Insider. Это крейсеры класса «Слава» (имеются в виду корабли проекта 1164 шифр «Атлант». — Прим. ред), которые были построены в 1980-х годах.



Крейсер «Москва», первоначально «Слава». Изображение: youtube.com

Эти корабли должны были обеспечивать прикрытие авианесущим крейсерам «Адмирал Кузнецов» и «Ульяновск» (корабль так и не вошел в строй и был разобран на стапеле в 1992 году), уничтожая корабли противника и нейтрализуя воздушные угрозы.

Крейсер класса «Слава» вооружен 16 пусковыми установками комплекса «Вулкан» с боекомплектом в 16 ракет ПКР П-1000. Каждая ракета массой 6 тонн развивает скорость до 3077 км/ч и оснащается либо 500 кг фугасно-кумулятивной боевой частью, либо ядерной мощностью 350 кт. Они могут уничтожить даже такую крупную и защищенную цель, как авианосец.



Крейсер «Варяг», третий корабль проекта 1164 «Атлант». Изображение: youtube.com

ПВО крейсера обеспечивают восемь ЗРК С-300Ф «Форт» с боекомплектом в 64 ракеты, две ЗРК «Оса» с боекомплектом 40 ракет и шесть зенитных артиллерийских комплексов АК-630.

Также крейсер вооружен двухорудийной корабельной артиллерийской установкой — 130 мм АК-130, способной вести огонь по наземным и воздушным целям, торпедными аппаратами и реактивными бомбометами.

В настоящее время у России есть три таких корабля. Они обеспечивают огромную боевую мощь и прослужат, по мнению обозревателей BusinessInsider как минимум еще десятилетие.