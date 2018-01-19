Редкий случай: мужчина вытащил у себя 1,7-метрового ленточного червя

В одно из отделений неотложной помощи в Калифорнии пришел мужчина и попросил средство от паразитов. При этом в руках он держал загадочный полиэтиленовый пакет. О необычном случае из своей практики рассказал терапевт Кенни Бан. Правда, эту историю лучше не читать людям со слабым желудком.



Ленточный червь Taenia taeniaeformis. Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Ondrej Zicha / biolib.cz

Доктор Бан быстро согласился выполнить просьбу своего пациента после того, как открыл пакет. Внутри лежал плоский червь длиной 1,7 метра, обвитый вокруг рулона туалетной бумаги. По словам пациента, он обнаружил паразита во время приступа кровавой диареи, которая сопровождалась странным ощущением, будто из его тела выходит что-то еще.

«Ему казалось, что он умирает. Он был очень напуган и думал, что у него что-то ужасное, — рассказал доктор Бан. — Ему казалось, что его внутренности выпадают, он хватает их, тянет, и они продолжают выходить. Он берет это, смотрит — и что оно делает? Оно начинает двигаться».

Мужчина удивился, когда обнаружил гигантского червя, но почувствовал облегчение от того, что его кишечник на месте. Он использовал рулон туалетной бумаги в качестве катушки и отправился с пакетом в ближайшее отделение неотложной помощи.

По словам пациента, он каждый день ел свое любимое блюдо — сашими из лосося. Доктор Бан считает, что именно сырая рыба с паразитами стала причиной заражения. Мужчина прошел лечение специальными препаратами, так как даже после удаления большого червя его яйца могли остаться в кишечнике.