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Ученые восстановили лицо девушки, жившей 9000 лет назад

20.01.2018 13:15 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Ученые на базе черепа, найденного в одной из греческих пещер, смогли восстановить лицо 18-летней девушки, жившей примерно 9000 лет назад. Полученный результат позволяет проследить, как эволюционировали черты лица людей, пишет National Geographic.

Череп девушки, жившей конце периода мезолита, был обнаружен еще в 1993 году в пещере Теопетра в центральной Греции. В те времена (около 7000 г. до н.э.) племена начали переходить от собирательства к выращиванию пищевых культур, и это считается началом цивилизации. Поэтому археологи дали девушке имя Авги, или «Рассвет» в переводе с греческого.

Когда команда ученых решила реконструировать лицо, в первую очередь была проведена компьютерная томография, а затем череп был точно восстановлен с помощью 3D-принтера. Позже на него наклеили кусочки скотча, отражающие толщину плоти в определенных местах, и затем компьютерные алгоритмы восстановили то, как могла выглядеть девушка.

Ученые восстановили лицо девушки, жившей 9000 лет назад
Изображение: Оскар Нильссон

При этом цвет кожи и глаз были выведены на базе общих характеристик людей в этом регионе. Что касается возраста (18 лет), то он был определен археологами по зубам.

На полученном изображении видно, что у девушки были выдающиеся скулы, «тяжелые» брови и ямочка на подбородке. Как отметил один из реставраторов Оскар Нильссон, лица людей за прошедшие тысячелетия «сгладились» и стали менее «мужественными», чем были во времена Авги.

 
 
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Ученые на базе черепа, найденного в одной из греческих пещер, смогли восстановить лицо 18-летней девушки, жившей примерно 9000 лет назад. Полученный результат...

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