21 января в Беларуси отмечается день инженерных войск, чье главное оружие — технические знания и техника, способная преодолевать любые преграды, вплоть до усеянных минами полей. Без этих солдат невозможна ни одна боевая или спасательная операция. Накануне праздника начальник управления инженерных войск Генштаба Вооруженных Сил Беларуси Андрей Кураков рассказал о главных особенностях службы в этом подразделении.

Авиация — это тоже инженерные войска

Инженерные войска с самого начала своего существования осваивали новейшую технику и методы подготовки боевых операций, поэтому стали матрицей для других родов войск.

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Верите или нет, но именно из инженерных войск выделились железнодорожные, автомобильные, танковые, войска связи и даже авиация! Первоначально стояла задача создания боевого использования сначала воздухоплавательных, а затем и аэропланных отрядов. Она была возложена именно на инженерные войска. Причем до конца Первой мировой войны авиационные части оставались в ведении Главного инженерного управления.

А еще инженерные войска — самые оснащенные. Все это требует даже от призывников наличия квалификации, что делает данный род войск кузницей кадров для многих гражданских организаций.

— В наших подразделениях овладевают такими специальностями, как бульдозерист, крановщик, автослесарь, механик-водитель — всего 28 специальностей. А еще дефицитными и хорошо оплачиваемыми специальностями взрывотехников или водолазов.

Не путайте со стройбатом

Ни в коем случае не стоит путать инженерные войска со стройбатом, таких подразделений в армии уже нет. И главное оружие бойца давно не лопата, а сложная строительная техника — от погрузчиков до путепрокладчиков и сложнейших машин разграждения.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

— Техникой наши войска пополняются постоянно, только в последние три года получили больше 50 единиц. Машины сугубо мирные — автокраны, экскаваторы, погрузчики — но очень необходимые в армии. нас используется не только белорусская, но и зарубежная техника — например, закупили австрийские миноискатели Garrett, способные чувствовать боеприпасы на значительной глубине.



Фото: БНТУ

Техника военных строителей часто уникальна, и это не преувеличение. Например, машина для отрывки котлованов МДК-3 работает быстрее шести обычных экскаваторов, выполняя тот же объем работы. Да и трудиться она может в условиях химического заражения — ее кабина полностью герметизирована.

А путепрокладчик БАТ-2 за час выполняет норму четырех бульдозеров, и остается время еще на пятиминутный отдых для экипажа. К тому же он бронирован — экипаж надежно защищен от пуль и соколков.

Зачем инженерам «Змей Горыныч» и 48 тонн огнесмеси?

Белорусские инженерные части принимали участие в учениях «Запад-2017», они не только готовили укрытия для техники и позиции личному составу, но и отработали новый метод защиты «Огненный вал».

— Это непреодолимое препятствие для вражеской живой силы и техники. Кроме фугасного воздействия, живую силу и технику противника уничтожает жаркое пламя, на создание которого у саперов ушло более 48 тонн огнесмеси.

Видео: ВоенТВ

Не менее впечатляющим выглядит прохождение минного поля при помощи «Змея Горыныча»: так прозвали военные самоходную установку реактивного разминирования УР-77, которая способна проделать безопасный проход в любом минном поле.

Эта установка стреляет специальными зарядами, содержащими 725 кг взрывчатки, способными проделать проход в минном поле со сторонами 90×6 метров. 297 17 12

Минный склад неподалеку от «Борисов-Арены»

В мирное время служба военных инженеров все так же опасна — с прошлых войн в нашей земле зарыто огромное количество мин и снарядов. Поэтому выезды на обезвреживание смертельного металла случаются постоянно.





— Только за 2017 год нами было обезврежено 23 тысячи взрывоопасных предметов. Чаще всего мины и снаряды обнаруживаются весной с началом полевых работ, потому что промерзший зимой грунт выталкивает снаряды наружу. В каких сложных условиях работают порой саперы — словами не передать. Иногда обезвреживать опасные находки приходится прямо под водой, тогда в дело вступают саперы-водолазы с наивысшей квалификацией.

Что касается подводных находок, то в этом году в озере Белое Россонского района на глубине 6−8 метра были обнаружены артиллерийские боеприпасы калибра 152 мм. Конечно же, их удалось извлечь и в последующем обезвредить.

Однако самой большой находкой стали брошенные снаряды в деревне Замошье Витебской области. За один выезд наши специалисты обнаружили 11 тысяч 860 взрывоопасных предметов — считай, целый арсенал.

Одной из самых запоминающихся для Андрея Куракова стала операция по разминированию, которая прошла неподалеку от стадиона «Борисов-Арена».



Nebelwerfer 15cm. Фото: wikipedia.org.

— Это произошло как раз во время открытия комплекса. Пришли тысячи людей, а тут ЧП: неподалеку, в 500 м, обнаружен склад с 86 штуками 35 кг мин к немецкому реактивному миномету Nebelwerfer калибра 150-мм. Ситуация усугубилась тем, что кроме обычных осколочно-фугасных снарядов там были дымовые и, возможно, химические, но мы не могли знать этого точно.

Мины вывезли на брестский полигон для уничтожения. На месте ликвидации опасной находки была создана завеса из специальную смеси, способной нейтрализовать любое боевое отравляющее вещество. Также на месте дежурили подразделения РХБЗ (Войска радиационной, химической и биологической защиты), постоянно проверяющие показания датчиков. Боеприпасы удалось нейтрализовать без последствий.

Знают, как сократить 70 км до двух

Инженерные войска часто помогают обычным людям.

— Только за этот год были возведены восемь деревянных мостов через реки Улла, Щара, Броды в Лепельском, Ивацевическом и Борисовском районах. На каждый из них было потрачено не более недели. Возводить так быстро деревянные мосты не может ни одно гражданское подразделение. Поэтому жителей сельских районов в таких ситуациях могут выручить только военные.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

К примеру, от деревни Броды до деревни Крайцы расстояние небольшое — около четырех километров, но если бы не было моста, пришлось бы ехать в объезд, а это 60 километров. Мост построили военнослужащие 188-й гвардейской инженерной бригады (ибр), сооружение способно выдержать нагрузку до 60 тонн и прослужит лет десять.

Бывает, что нужны не постоянные мосты, а временные. Особенно это актуально во время уборочных.

— В таких случаях получается совмещать помощь населению и учения. Например, чтобы наладить мостовые переправу для СПК «Вересница», военнослужащие 188 ибр совершили 380-километровый марш из Могилева в район Турова, а инженеры 557 ибр — 400-километровый из Гродно. Мостовая переправа (наплавной мост) сократила маршрут для перевозки сенажа с 70 км до двух.

Уничтожили 3 миллиона мин

Одним из самых главных достижением в 2017 году Андрей Кураков считает уничтожение всех запасов противопехотных мин ПФМ-1, доставшихся в наследство от СССР. Такие мины не убивают, но калечат людей на всю жизнь.



В руках Андрея Куракова учебная кассета с минами ПФМ-1, предназначенная для запуска со станка. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

— Это было очень опасное наследство. Они снабжены токсичной жидкой взрывчаткой и представляют большую опасность для здоровья. В случае ликвидации их обычным подрывом могут нанести серьезный вред людям и экологии. Когда в декабре в Вене на ежегодном совещании представителей боле 160 стран подписавших Конвенцию о запрете противопехотных мин, наша делегация отчиталась об уничтожении всех запасов — без малого 3 000 000 мин — нам аплодировал весь зал. Было очень приятно, что мы сумели выполнить такую непростую работу.