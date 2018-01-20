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В США сделали самый быстрый в мире танк для миллиардеров
21.01.2018 10:21 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Компания Howe and Howe Tech выпустила новый «гражданский танк» Ripsaw EV3-F1 с двигателем мощностью 1500 л/с ,
«Сердце» мини-танка — двигатель Hellcat мощностью аж 1500 л. с. Чудеса скорости и маневренности стали возможны благодаря специальным гусеницам и гоночной подвеске. Машина показывает головокружительный дрифт на поворотах, сложные прыжки, ничем не уступающие тому, что показывают опытные мотогонщики во время байк-шоу.
Производитель пока не раскрывает скоростных характеристик новинки. Но, если обратить внимание на то, что предшественник Ripsaw EV2 с 750-сильным мотором разменивает первую сотню за 3,2 секунды, новинка EV3-F1 с 1500-сильным двигателем, наверняка, еще быстрее.
Стоят такие «гражданские танки» немалых денег: цена Ripsaw EV3-F1 начинается от полумиллиона долларов. Поэтому в СМИ машины серии Ripsaw
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Компания Howe and Howe Tech выпустила новый «гражданский танк» Ripsaw EV3-F1 с двигателем мощностью 1500 л/с , сообщает портал The Drive. Новинка запросто обгоняет снегоходы, может...
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