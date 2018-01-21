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Картинка дня: американец расчистил дорожку от снега с помощью огнемета
22.01.2018 08:36 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Житель американского штата Виргиния Натаниэль Каплингер использовал огнемет, чтобы очистить участок перед домом от снега. Потому что законами это не запрещено,
Натаниэль пояснил, что ненавидит сгребать снег лопатой, но однажды наткнулся в журнале про оружие на статью об эффективности огнемета. Убедившись, что в его округе использование огнемета не запрещено законом, он купил это оружие.
Каплингер доволен своим приобретением и подчеркнул, что соблюдает технику безопасности. В частности, перед применением он смотрит, чтобы поблизости не было легковоспламеняющихся веществ.
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Житель американского штата Виргиния Натаниэль Каплингер использовал огнемет, чтобы очистить участок перед домом от снега. Потому что законами это не запрещено,...
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