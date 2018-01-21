На смену Galaxy J5 придет безграничный Galaxy J8

Samsung завершает унификацию названий своих смартфонов, что позволит потребителям лучше ориентироваться в модельном ряду компании.

Теперь все они именуются по аналогии с флагманскими моделями. Например, недавно вместо обновленных моделей Galaxy A5 и Galaxy A7 были представлены Galaxy A8 и A8+ соответственно, а на смену Galaxy J5 и Galaxy J7 придут Galaxy J8 и Galaxy J8+.

Также компания продолжит наращивание мощностей. Согласно GFXBench, бюджетный Galaxy J8 получит процессор Exynos 7885, который набирает в AnTuTu больше 84 тысяч баллов. Объем оперативной памяти составит 4 ГБ, встроенной – 32 ГБ.





Аппаратная кнопка Home может исчезнуть окончательно. Таким образом, все новинки компании будут иметь безграничные экраны. Правда, в случае Galaxy J8, диагональ которого подрастет с 5 до 5,5 дюймов, пользователям придется мериться с разрешением 1280 x 720 пикселей.