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iPhone X исчезнет с прилавков летом 2018 года

22.01.2018 08:43 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Юбилейный смартфон iPhone X может быть снят с продажи уже в начале лета текущего года. Такое мнение высказал авторитетный аналитик Мин-Чи Куо.

По его словам, спрос на устройство оказался ниже ожидаемого. В первом квартале Apple продаст всего 18 миллионов аппаратов, что меньше прогнозируемых 20-30 миллионов. Во втором квартале поставки могут вовсе упасть до 13 миллионов. Напомним, что стоимость данного аппарата начинается от $1000 без учета налогов.

iPhone X исчезнет с прилавков летом 2018 года

iPhone X может стать первым смартфоном компании, производство которого будет прекращено в преддверии выхода новых моделей. Однако последние будут еще лучше: к выпуску готовятся 5,8- и 6,4-дюймовая модели с OLED-экранами и сканером лица Face ID, на которые компания возлагает особые надежды.

 
 
Ссылка на источник 61
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Юбилейный смартфон iPhone X может быть снят с продажи уже в начале лета текущего года. Такое мнение...

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