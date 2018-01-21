iPhone X исчезнет с прилавков летом 2018 года

Юбилейный смартфон iPhone X может быть снят с продажи уже в начале лета текущего года. Такое мнение высказал авторитетный аналитик Мин-Чи Куо.

По его словам, спрос на устройство оказался ниже ожидаемого. В первом квартале Apple продаст всего 18 миллионов аппаратов, что меньше прогнозируемых 20-30 миллионов. Во втором квартале поставки могут вовсе упасть до 13 миллионов. Напомним, что стоимость данного аппарата начинается от $1000 без учета налогов.





iPhone X может стать первым смартфоном компании, производство которого будет прекращено в преддверии выхода новых моделей. Однако последние будут еще лучше: к выпуску готовятся 5,8- и 6,4-дюймовая модели с OLED-экранами и сканером лица Face ID, на которые компания возлагает особые надежды.