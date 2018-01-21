Xiaomi обновила свои 13,3-дюймовые ноутбуки. Цена - от 845 долларов

Xiaomi представила новую 13,3-дюймовую модель ноутбука Mi Notebook Air. Нововведения коснулись процессоров, которые улучшили до восьмого поколения чипов Intel. Об этом сообщает Gizmochina.





Обновленный Mi Notebook Air оснащается IPS-дисплеем диагональю 13,3 дюйма разрешением 1920 на 1080 пикселей (166 ppi). Максимальная яркость — 300 нит, угол обзора — 170 градусов.

Процессорами выступают чипы Intel Core i5−8250U (до 3,4 ГГц) и Core i7−8550U (до 4,0 ГГц), которые дополняются 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти на PCIe SSD-накопителе. Видеокарта дискретная, NVIDIA GeForce MX150 (2 ГБ). Емкость батареи — 40 Вт/ч, есть поддержка технологии ускоренной зарядки. Предустановленная операционная система — Windows 10 Home.





Лэптоп выполнен в металлическом корпусе и весит 1,3 килограмма. К плюсам модели также относится аудиосистема AKG и сканер отпечатков пальцев, встроенный в тачпад. Из портов есть несколько USB 3.0, USB-C, HDMI и 3,5-мм разъем для наушников.

В Китае продажи новинок стартуют 24 января. Модификация с процессором Intel Core i5 оценена в 845 долларов.

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