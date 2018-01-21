В небе над Минском появилось солнечное гало

22 января в Беларусь пришли морозы , а в небе показался необычный феномен — гало. Яркое «кольцо» солнечного света на одной из минских улиц наблюдал фотограф TUT.BY Вадим Замировский.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В других точках Беларуси «огненное кольцо» тоже было заметно.

Публикация от Артем Залевский (@temkaby) Янв 22, 2018 at 12:35 PST

Публикация от Влад (@vknopach) Янв 22, 2018 at 12:46 PST

Публикация от @ludmilas_gomel Янв 22, 2018 at 12:37 PST

Гало — это светящееся кольцо вокруг источника света. Обычно оно появляется вокруг Луны и Солнца из-за преломления лучей света в кристаллах льда в воздухе. Для Беларуси это явление довольно редкое, иногда его называют «зимней радугой».