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В небе над Минском появилось солнечное гало
22.01.2018 12:56 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
22 января в Беларусь
В других точках Беларуси «огненное кольцо» тоже было заметно.
Гало — это светящееся кольцо вокруг источника света. Обычно оно появляется вокруг Луны и Солнца из-за преломления лучей света в кристаллах льда в воздухе. Для Беларуси это явление довольно редкое, иногда его называют «зимней радугой».
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22 января в Беларусь пришли морозы, а в небе показался необычный феномен — гало. Яркое «кольцо» солнечного света на одной из минских улиц наблюдал фотограф TUT.BY...
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