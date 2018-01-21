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В небе над Минском появилось солнечное гало

22.01.2018 12:56 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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22 января в Беларусь пришли морозы, а в небе показался необычный феномен — гало. Яркое «кольцо» солнечного света на одной из минских улиц наблюдал фотограф TUT.BY Вадим Замировский.

В небе над Минском появилось солнечное гало
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В других точках Беларуси «огненное кольцо» тоже было заметно.

 

Публикация от Влад (@vknopach)

 

Публикация от @ludmilas_gomel

Гало — это светящееся кольцо вокруг источника света. Обычно оно появляется вокруг Луны и Солнца из-за преломления лучей света в кристаллах льда в воздухе. Для Беларуси это явление довольно редкое, иногда его называют «зимней радугой».

Читайте тажке:

Редкое явление: над Беларусью заметили солнечное и лунное гало

 
 
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22 января в Беларусь пришли морозы, а в небе показался необычный феномен — гало. Яркое «кольцо» солнечного света на одной из минских улиц наблюдал фотограф TUT.BY...

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