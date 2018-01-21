NVIDIA просит не продавать больше двух видеокарт на покупателя

NVIDIA обратилась к крупным розничным сетям с просьбой ограничить продажу видеокарт добытчикам криптовалют.

В заявлении компании говорится, что линейка ускорителей GeForce прежде всего ориентирована на игроков. Однако пока NVIDIA не может удовлетворить их потребности, поскольку майнеры скупают по несколько видеокарт сразу, в связи с чем цены на них стали спекулятивными. В качестве временного решения рекомендуется ограничить максимальный заказ до двух ускорителей на покупателя.





Наибольший интерес для майнеров представляют видеокарты GeForce GTX 1070, GTX 1070 Ti, GTX 1080 и GTX 1080 Ti, цены на которые отличаются от заявленных производителем на 50-100%.

Напомним, что криптовалюты уже подешевели на 40%, но несмотря на это видеокарты продолжают дорожать. Эксперты считают, что лихорадка завершится только в конце текущего или начале следующего года.