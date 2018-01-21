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NVIDIA просит не продавать больше двух видеокарт на покупателя

22.01.2018 10:06 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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NVIDIA обратилась к крупным розничным сетям с просьбой ограничить продажу видеокарт добытчикам криптовалют.

В заявлении компании говорится, что линейка ускорителей GeForce прежде всего ориентирована на игроков. Однако пока NVIDIA не может удовлетворить их потребности, поскольку майнеры скупают по несколько видеокарт сразу, в связи с чем цены на них стали спекулятивными. В качестве временного решения рекомендуется ограничить максимальный заказ до двух ускорителей на покупателя.

NVIDIA просит не продавать больше двух видеокарт на покупателя

Наибольший интерес для майнеров представляют видеокарты GeForce GTX 1070, GTX 1070 Ti, GTX 1080 и GTX 1080 Ti, цены на которые отличаются от заявленных производителем на 50-100%.

Напомним, что криптовалюты уже подешевели на 40%, но несмотря на это видеокарты продолжают дорожать. Эксперты считают, что лихорадка завершится только в конце текущего или начале следующего года.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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NVIDIA обратилась к крупным розничным сетям с просьбой ограничить продажу видеокарт добытчикам...

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