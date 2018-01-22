Galaxy S9 будет снимать 1080p-видео с частотой 480 кадров/с

Samsung рассекретила одну из ключевых особенностей смартфона Samsung Galaxy S9. На сайте компании появилась информация о новом датчике изображения для мобильных устройств. Он состоит из трех кристаллов и способен снимать видео формата 1080p с частотой 480 кадров/с. Для сравнения, камера Galaxy S8 позволяет делать запись при 240 кадрах/с в разрешении 720р.

Также новая камера может похвастаться высокой скоростью автоматической фокусировки даже в условиях низкой освещенности.





Напомним, что 5,8-дюймовому Galaxy S8 приписывают 12-мегапиксельную одинарную камеру, тогда как 6,2-дюймовый Galaxy S8+ получит два объектива. Официальный анонс новых флагманских смартфонов состоится 26 февраля в рамках выставки MWC 2018.