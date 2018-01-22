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Galaxy S9 будет снимать 1080p-видео с частотой 480 кадров/с

22.01.2018 20:40 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Samsung рассекретила одну из ключевых особенностей смартфона Samsung Galaxy S9. На сайте компании появилась информация о новом датчике изображения для мобильных устройств. Он состоит из трех кристаллов и способен снимать видео формата 1080p с частотой 480 кадров/с. Для сравнения, камера Galaxy S8 позволяет делать запись при 240 кадрах/с в разрешении 720р.

Также новая камера может похвастаться высокой скоростью автоматической фокусировки даже в условиях низкой освещенности.

Galaxy S9 будет снимать 1080p-видео с частотой 480 кадров/с

Напомним, что 5,8-дюймовому Galaxy S8 приписывают 12-мегапиксельную одинарную камеру, тогда как 6,2-дюймовый Galaxy S8+ получит два объектива. Официальный анонс новых флагманских смартфонов состоится 26 февраля в рамках выставки MWC 2018.

 
 
Ссылка на источник 24
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Samsung рассекретила одну из ключевых особенностей смартфона Samsung Galaxy S9. На сайте компании появилась...

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