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50 Cent вернется к разработке игр

22.01.2018 19:50 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Актер и музыкант Кёртис Джексон, более известный под псевдонимом 50 Cent заявил, что хочет вновь заняться видеоиграми.

На данный момент у рэпера уже есть некий концепт, разработанный для сериала «Tomorrow, Today», который может лечь в основу его новой игры. При этом он подчеркнул, что хочет сделать продукт, которым можно будет наслаждаться в течение долго времени.

50 Cent вернется к разработке игр

Tomorrow, Today – это история про бывшего военного, который приобрел сверхъестественные способности в результате секретных экспериментов в тюрьме. Однако до ее производства дело так и не дошло.

Ранее «Фифти Сент» сделал шутеры 50 Cent: Bulletproof (2005) и 50 Cent: Blood on the Sand (2009), в которых сыграл главную роль. Первый критики оценили на 50 баллов, другой – на 71 баллов.

 
 
Ссылка на источник 24
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Актер и музыкант Кёртис Джексон, более известный под псевдонимом 50 Cent заявил, что хочет вновь...

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