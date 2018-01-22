В Facebook изобрели новую единицу времени - flick

Проект Facebook Open Source объявил о введении новой единицы исчисления времени в C++ под названием flick. Это слово можно перевести как «щелчок» или «быстрое движение». Как поясняется в описании нововведения на GitHub, понятие эквивалентно смене кадра (frame-tick), пишет TJournal.

Один щелчок составляет ровно 1/705 600 000 секунды, или примерно 1,41723356 наносекунды. В процессе работы над синхронизацией кадров видео при помощи C++ разработчики обычно используют десятичные доли секунды для синхронизации кадров, однако это приводит к тому, что не для всех частот отображения видео и аудио получаются синхронизированы одинаково.

Например, у видео есть свои популярные частоты смены кадров (24, 25, 30, 48, 50, 60, 90, 100, 120 кадров в секунду или герц), а у аудио — свои (8, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48, 88, 96 и 192 килогерц).

В случае с щелчками временные промежутки между всеми этими частотами можно исчислять при помощи целых чисел, а не десятичных дробей, и синхронизировать одинаково. Например, 1/24 секунды в этом случае будет составлять 29 400 000 щелчков, а 1/192 000 — 3675.

Вот, как описывается «щелчок» на проекте Facebook Open Source:

Слово для обозначения единицы ввел еще в 2016 году бывший сотрудник Oculus Story Studio Кристофер Хорват. По его словам, само придумывание единицы и работа над ней заняли у него несколько недель, но процесс прохождения инициативы через Facebook Open Source потребовал более года.