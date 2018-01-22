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Microsoft представила очень недорогие ноутбуки для учебы

23.01.2018 10:33 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Microsoft в сотрудничестве с компаниями-партнерами представила недорогие ноутбуки для учебы, которые призваны составить конкуренцию устройствам Chromebook от Google. Об этом пишет The Verge.

Microsoft представила очень недорогие ноутбуки для учебы
Изображение носит иллюстративный характер. Фото: The Verge

Первой новинкой стала модель 100e от Lenovo, базирующаяся на чипах Intel Celeron Apollo Lake. Диагональ экрана аппарата — 11,6 дюймов, время автономной работы — около 10 часов, цена — 189 долларов. Производитель также анонсировал ноутбук-трансформер 300e по цене в 279 долларов, который поддерживает управление стилусом (продается отдельно за 30 долларов).

Microsoft представила очень недорогие ноутбуки для учебы
Lenovo 100e

Компания JP также анонсировала пару устройств. Ноутбук Classmate Leap T303 поддерживает функцию Windows Hello и оценен в 199 долларов. Модель Trigono V401 может похвастаться сенсорным управлением, цена — 299 долларов.

Более подробной информации о технических характеристиках новинок пока не сообщается. Операционной системой выступит Windows 10 S, которая позволяет устанавливать приложения только из официального магазина Windows Store.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные ноутбуки:

 
 
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Microsoft в сотрудничестве с компаниями-партнерами представила недорогие ноутбуки для учебы, которые призваны составить конкуренцию устройствам Chromebook от Google....

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