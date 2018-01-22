Microsoft представила очень недорогие ноутбуки для учебы

Microsoft в сотрудничестве с компаниями-партнерами представила недорогие ноутбуки для учебы, которые призваны составить конкуренцию устройствам Chromebook от Google. Об этом пишет The Verge.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: The Verge

Первой новинкой стала модель 100e от Lenovo, базирующаяся на чипах Intel Celeron Apollo Lake. Диагональ экрана аппарата — 11,6 дюймов, время автономной работы — около 10 часов, цена — 189 долларов. Производитель также анонсировал ноутбук-трансформер 300e по цене в 279 долларов, который поддерживает управление стилусом (продается отдельно за 30 долларов).



Lenovo 100e

Компания JP также анонсировала пару устройств. Ноутбук Classmate Leap T303 поддерживает функцию Windows Hello и оценен в 199 долларов. Модель Trigono V401 может похвастаться сенсорным управлением, цена — 299 долларов.

Более подробной информации о технических характеристиках новинок пока не сообщается. Операционной системой выступит Windows 10 S, которая позволяет устанавливать приложения только из официального магазина Windows Store.

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