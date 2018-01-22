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Прототип гиперзвукового наследника легендарного "Черного дрозда", возможно, уже построен
23.01.2018 12:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Исполнительный директор компании Lockheed Martin Джек О’Банион намекнул, что гиперзвуковой летательный аппарат SR-72 уже существует,
О разработке SR-72 концерн Lockheed Martin объявил еще в 2013 году, согласно проекту, самолет должен был развивать скорость более 7000 км/ч. Планировалось, что рабочий экземпляр будет испытан к 2030 году. Но, возможно, американцам удалось опередить сроки.
Джек О’Банион, комментируя слайд с изображением SR-72, обмолвился, что без мощных компьютеров и применения цифровых технологий, им бы не удалось построить этот летательный аппарат.
Исполнительный директор рассказал, что им удалось построить двигатель с невероятно сложной системой охлаждения. На существование экспериментального образца указывают и журналисты Aviation Week, которые, возможно, видели его в прошлом году.
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Исполнительный директор компании Lockheed Martin Джек О’Банион намекнул, что гиперзвуковой летательный аппарат SR-72 уже существует, пишет Business Insider. Эта совершенная...
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