Исполнительный директор компании Lockheed Martin Джек О’Банион намекнул, что гиперзвуковой летательный аппарат SR-72 уже существует, пишет Business Insider.

Эта совершенная машина должна прийти на смену легендарному «Черному дрозду» SR-71, единственному американскому самолету-разведчику, который не могли перехватить советские зенитные ракетные комплексы.



Фото: Federation of American Scientists

О разработке SR-72 концерн Lockheed Martin объявил еще в 2013 году, согласно проекту, самолет должен был развивать скорость более 7000 км/ч. Планировалось, что рабочий экземпляр будет испытан к 2030 году. Но, возможно, американцам удалось опередить сроки.

Джек О’Банион, комментируя слайд с изображением SR-72, обмолвился, что без мощных компьютеров и применения цифровых технологий, им бы не удалось построить этот летательный аппарат.

Исполнительный директор рассказал, что им удалось построить двигатель с невероятно сложной системой охлаждения. На существование экспериментального образца указывают и журналисты Aviation Week, которые, возможно, видели его в прошлом году.