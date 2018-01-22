ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прототип гиперзвукового наследника легендарного "Черного дрозда", возможно, уже построен

23.01.2018 12:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Исполнительный директор компании Lockheed Martin Джек О’Банион намекнул, что гиперзвуковой летательный аппарат SR-72 уже существует, пишет Business Insider.
Эта совершенная машина должна прийти на смену легендарному «Черному дрозду» SR-71, единственному американскому самолету-разведчику, который не могли перехватить советские зенитные ракетные комплексы.

Прототип гиперзвукового наследника легендарного "Черного дрозда", возможно, уже построен
Фото: Federation of American Scientists

О разработке SR-72 концерн Lockheed Martin объявил еще в 2013 году, согласно проекту, самолет должен был развивать скорость более 7000 км/ч. Планировалось, что рабочий экземпляр будет испытан к 2030 году. Но, возможно, американцам удалось опередить сроки.

Джек О’Банион, комментируя слайд с изображением SR-72, обмолвился, что без мощных компьютеров и применения цифровых технологий, им бы не удалось построить этот летательный аппарат.

Исполнительный директор рассказал, что им удалось построить двигатель с невероятно сложной системой охлаждения. На существование экспериментального образца указывают и журналисты Aviation Week, которые, возможно, видели его в прошлом году.

 
 
Ссылка на источник 161
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исполнительный директор компании Lockheed Martin Джек О’Банион намекнул, что гиперзвуковой летательный аппарат SR-72 уже существует, пишет Business Insider. Эта совершенная...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Особенности разработки интернет-магазина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика