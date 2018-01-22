Tesla отменила зарплату и премии Илона Маска

Tesla объявила об изменении системы вознаграждения для гендиректора компании Илона Маска. Вместо фиксированных выплат для него вводится система наград за выполнение определенных показателей, пишет vc.ru .



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«Для Илона отменяются любые гарантированные компенсации — к ним относится зарплата, денежные бонусы и доли в компании, которые выдаются за определённое время работы», — говорится в сообщении компании.

Теперь Маск может рассчитывать на 10-летнюю программу опционов, которая разбита на 12 траншей, каждый из которых составляет 1% от нынешнего количества акций Tesla. Каждый из них привязан к определенной капитализации компании, а также ее операционным показателям.

Чтобы получить первый транш, Маск должен добиться роста капитализации Tesla до 100 миллиардов долларов, каждый последующий будет выдаваться за дополнительные 50 миллиардов долларов.

Для получения всех выплат Маск должен нарастить капитализацию Tesla до 650 миллиардов долларов. При этом для каждого транша должны быть достигнуты определенные операционные показатели, которые не раскрываются.

Новая программа была разработана советом директоров Tesla и должна быть одобрена акционерами компании. Илон и его брат Кимбал Маск не принимали участия в обсуждениях и не станут участвовать в голосовании, заверили в Tesla.

Помимо Tesla Илон Маск также возглавляет SpaceX и свой стартап Neuralink . В январе 2018 года состояние Маска оценивалось в 21 миллиард долларов, он является крупнешим акционером Tesla. Капитализация Tesla к 23 января 2018 года составляла 59 миллиардов долларов, за последний год акции компании выросли на 41%.