ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Tesla отменила зарплату и премии Илона Маска

23.01.2018 14:48 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Tesla объявила об изменении системы вознаграждения для гендиректора компании Илона Маска. Вместо фиксированных выплат для него вводится система наград за выполнение определенных показателей, пишет vc.ru.

Tesla отменила зарплату и премии Илона Маска
Фото: Reuters

«Для Илона отменяются любые гарантированные компенсации — к ним относится зарплата, денежные бонусы и доли в компании, которые выдаются за определённое время работы», — говорится в сообщении компании.

Теперь Маск может рассчитывать на 10-летнюю программу опционов, которая разбита на 12 траншей, каждый из которых составляет 1% от нынешнего количества акций Tesla. Каждый из них привязан к определенной капитализации компании, а также ее операционным показателям.

Чтобы получить первый транш, Маск должен добиться роста капитализации Tesla до 100 миллиардов долларов, каждый последующий будет выдаваться за дополнительные 50 миллиардов долларов.

Для получения всех выплат Маск должен нарастить капитализацию Tesla до 650 миллиардов долларов. При этом для каждого транша должны быть достигнуты определенные операционные показатели, которые не раскрываются.

Новая программа была разработана советом директоров Tesla и должна быть одобрена акционерами компании. Илон и его брат Кимбал Маск не принимали участия в обсуждениях и не станут участвовать в голосовании, заверили в Tesla.

Помимо Tesla Илон Маск также возглавляет SpaceX и свой стартап Neuralink. В январе 2018 года состояние Маска оценивалось в 21 миллиард долларов, он является крупнешим акционером Tesla. Капитализация Tesla к 23 января 2018 года составляла 59 миллиардов долларов, за последний год акции компании выросли на 41%.

 
 
Ссылка на источник 85
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Tesla объявила об изменении системы вознаграждения для гендиректора компании Илона Маска. Вместо фиксированных выплат для него вводится система наград...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Акустическая левитация впервые подняла сантиметровый объект
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика