Анонсированы процессоры Ryzen 3 2200G и Ryzen 5 2400 с графикой Radeon Vega 11

AMD официально огласила спецификации бюджетных процессоров с интегрированной графикой (APU) серии Ryzen 2000G (Raven Ridge). Пока заявлены только Ryzen 3 2200G и Ryzen 5 2400G, которые поступят в продажу 12 февраля 2018 года по цене $99 и $169 соответственно.

Ryzen 3 2200G располагает четырьмя ядрами с тактовой частотой 3,50-3,70 ГГц, поддерживает четыре вычислительных потока, имеет 2 МБ кэша L2 и 4 МБ общего кэша L3. За графику отвечает Radeon Vega 11 с 512 потоковыми процессорами частотой 1100 МГц.





Ryzen 5 2400 располагает четырьмя ядрами с тактовой частотой 3,60-3,90 ГГц, поддерживает восемь вычислительных потоков, имеет 2 МБ кэша L2 и 4 МБ общего кэша L3. За графику отвечает Radeon Vega 11 с 704 потоковыми процессорами частотой 1250 МГц.

Оба процессора имеют разблокированные множители и могут похвастаться энергопотреблением на уровне 65 Вт.