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Особенности разработки интернет-магазина
23.01.2018 11:51 — Новости Hi-Tech | Сетевые решения
Развитие собственного бизнеса проходит быстрее и эффективнее при наличии интернет-магазина. Один раз вложив небольшие средства в создание ресурса и практически не неся расходов на его сопровождение, владелец может рассчитывать на немедленную отдачу в виде роста продаж и получения прибыли.
<p><a href="https://utex.ru/razrabotka_internet_magazina/">Разработка сайта магазина</a> в большинстве случаев требует привлечения квалифицированных специалистов, так как ошибки в разработке могут сказаться в дальнейшем на качестве работы и популярности ресурса.</p>
<h2>Особенности качественного интернет-магазина</h2>
<p>Каждый интернет-магазин разрабатывается с целью организации продаж различных товаров и услуг. Соответственно ресурс должен быть ориентирован на клиента, быть удобным в использовании, информативным и максимально доступным. При разработке обязательно учитываются следующие критерии:</p>
<ul>
<li>Для того чтобы клиент доверял интернет-магазину, сайт должен быть наполнен полезной информацией, хорошо структурированной и снабженной качественными фотографиями продукции. На отдельной странице приводится подробная информация о владельцах ресурса, контактные данные и банковские реквизиты.</li>
<li>Оформление сайта обязательно соответствует типу представленной продукции. Покупатель должен иметь возможность быстро найти интересующий товар и оформить заказ. </li>
<li>Удобство перехода между страницами играет немаловажную роль. Для клиента удобно наличие функции сравнения нескольких продуктов по значимым для него параметрам.</li>
<li>Оформление заявки также не должно занимать много времени. Простота и оперативность являются основными критериями при покупке на сайте.</li>
</ul>
<p>Кроме указанных критериев, желательно предусмотреть и ряд других функций. Основными из них считаются возможность оставления комментариев, наличие системы поиска товара, дополнительные витрины, информирующие о новинках и наиболее популярной продукции.</p>
<p>Если сайт работает с различными платежными системами, может рассчитать стоимость доставки продукции в регионы, имеет раздел с подборками статей на профильные темы или предлагает рассылку выгодных предложений, ресурс получает более высокий рейтинг у пользователей.</p>
<h3>Этапы разработки сайта магазина</h3>
<p>Отправной точкой при создании интернет-магазина с момента появления такой идеи считается разработка технического задания. Любой проект можно реализовать, только имея на руках информацию о цветовой гамме, логотипе, структуре каталога и размещения объектов, наличии функциональных модулей и специфических функций. К разработке ТЗ необходимо относиться ответственно, так как любые изменения впоследствии нежелательны.</p>
<p>После утверждения техзадания дизайнер разрабатывает макет, на котором видно расположение объектов на странице. Согласовываются места расположения баннеров и других необходимых элементов. Макет может меняться несколько раз вплоть до утверждения заказчиком. Сроки разработки не являются фиксированными и подлежат изменению.</p>
<p>Функциональное наполнение страниц для интернет-магазина является основной задачей. Самое большое внимание уделяется наполнению каталога товарами, реализации сортировки по брендам, стоимости, основным и дополнительным параметрам, а также настройке корзины и подключению платежных систем.</p>
<p>На хорошо проработанном ресурсе должны присутствовать такие функции, как подключение консультанта в режиме онлайн, заказ звонка. Быстрая покупка и наличие блока с популярной продукцией также считаются востребованными. Кроме указанных, существуют и другие популярные функции, число которых постоянно растет.</p>
<p>Завершающим этапом при создании ресурса является его тестирование. Владельцу магазина необходимо исправить все ошибки и замечания до момента оформления первой заявки клиента. Проверка выполняется разработчиками, а сайт первоначально недоступен пользователям. После устранения недостатков открывается доступ для всех клиентов.</p>
<p>Несмотря на кажущуюся сложность и временные затраты, создание качественного сайта жизненно необходимо для продвижения фирмы, особенно только образованной. При грамотном походе, учете всех рекомендаций и выполнении работ квалифицированными специалистами, интернет-магазин быстро развивается, окупает вложенные средства и начинает приносить прибыль. Дополнительно наличие современного, удобного и информативного ресурса повышает имидж организации, делает ее узнаваемой на рынке.</p>
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Развитие собственного бизнеса проходит быстрее и эффективнее при наличии интернет-магазина. Один раз вложив небольшие средства в создание ресурса и практически...
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