Особенности разработки интернет-магазина

Развитие собственного бизнеса проходит быстрее и эффективнее при наличии интернет-магазина. Один раз вложив небольшие средства в создание ресурса и практически...

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Разработка сайта магазина в большинстве случаев требует привлечения квалифицированных специалистов, так как ошибки в разработке могут сказаться в дальнейшем на качестве работы и популярности ресурса.

Особенности качественного интернет-магазина

Каждый интернет-магазин разрабатывается с целью организации продаж различных товаров и услуг. Соответственно ресурс должен быть ориентирован на клиента, быть удобным в использовании, информативным и максимально доступным. При разработке обязательно учитываются следующие критерии:

Для того чтобы клиент доверял интернет-магазину, сайт должен быть наполнен полезной информацией, хорошо структурированной и снабженной качественными фотографиями продукции. На отдельной странице приводится подробная информация о владельцах ресурса, контактные данные и банковские реквизиты.

Оформление сайта обязательно соответствует типу представленной продукции. Покупатель должен иметь возможность быстро найти интересующий товар и оформить заказ.

Удобство перехода между страницами играет немаловажную роль. Для клиента удобно наличие функции сравнения нескольких продуктов по значимым для него параметрам.

Оформление заявки также не должно занимать много времени. Простота и оперативность являются основными критериями при покупке на сайте.

Кроме указанных критериев, желательно предусмотреть и ряд других функций. Основными из них считаются возможность оставления комментариев, наличие системы поиска товара, дополнительные витрины, информирующие о новинках и наиболее популярной продукции.

Если сайт работает с различными платежными системами, может рассчитать стоимость доставки продукции в регионы, имеет раздел с подборками статей на профильные темы или предлагает рассылку выгодных предложений, ресурс получает более высокий рейтинг у пользователей.

Этапы разработки сайта магазина

Отправной точкой при создании интернет-магазина с момента появления такой идеи считается разработка технического задания. Любой проект можно реализовать, только имея на руках информацию о цветовой гамме, логотипе, структуре каталога и размещения объектов, наличии функциональных модулей и специфических функций. К разработке ТЗ необходимо относиться ответственно, так как любые изменения впоследствии нежелательны.

После утверждения техзадания дизайнер разрабатывает макет, на котором видно расположение объектов на странице. Согласовываются места расположения баннеров и других необходимых элементов. Макет может меняться несколько раз вплоть до утверждения заказчиком. Сроки разработки не являются фиксированными и подлежат изменению.

Функциональное наполнение страниц для интернет-магазина является основной задачей. Самое большое внимание уделяется наполнению каталога товарами, реализации сортировки по брендам, стоимости, основным и дополнительным параметрам, а также настройке корзины и подключению платежных систем.

На хорошо проработанном ресурсе должны присутствовать такие функции, как подключение консультанта в режиме онлайн, заказ звонка. Быстрая покупка и наличие блока с популярной продукцией также считаются востребованными. Кроме указанных, существуют и другие популярные функции, число которых постоянно растет.

Завершающим этапом при создании ресурса является его тестирование. Владельцу магазина необходимо исправить все ошибки и замечания до момента оформления первой заявки клиента. Проверка выполняется разработчиками, а сайт первоначально недоступен пользователям. После устранения недостатков открывается доступ для всех клиентов.

Несмотря на кажущуюся сложность и временные затраты, создание качественного сайта жизненно необходимо для продвижения фирмы, особенно только образованной. При грамотном походе, учете всех рекомендаций и выполнении работ квалифицированными специалистами, интернет-магазин быстро развивается, окупает вложенные средства и начинает приносить прибыль. Дополнительно наличие современного, удобного и информативного ресурса повышает имидж организации, делает ее узнаваемой на рынке.