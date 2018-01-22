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Ученые назвали самых "трудных" членов семьи

23.01.2018 15:33 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Родственники женского пола чаще всего оказываются источником «трудных» отношений, которые человеку приходится поддерживать. Исследование об этом опубликовано в журнале American Sociological Review, кратко о нем рассказывает издание Science Daily.

Ученые назвали самых "трудных" членов семьи
Изображение: 40 Days of Dating / vimeo.com

Исследователи изучили данные 1100 взрослых добровольцев, которые рассказали о своих отношениях с другими людьми. В общей сложности набралось 11 тысяч социальных связей.

В ходе опроса респондентам предлагали указать имена людей, с которыми они были связаны тем или иным образом. К примеру, их просили рассказать, с кем они общаются, кому доверяют, к кому готовы обратиться за помощью в чрезвычайной ситуации. Также добровольцев нужно было назвать людей, отношения с которыми они характеризуют как «трудные» или утомительные.

По итогам исследования, «трудные» связи составляли около 15% всех социальных контактов. В большинстве случаев это были отношения с родственниками женского пола — женами, сестрами, — а также пожилыми родителями.

«Это люди, с которыми наша жизнь переплетается сложным образом, — отмечает доктор Шира Оферт из Университета имени Бар-Илана, один из авторов работы. — Многие — это члены семьи, мы в них нуждаемся и любим их. Общения с другими мы просто не можем избежать, так как этого не позволяют социальные нормы».

 
 
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Родственники женского пола чаще всего оказываются источником «трудных» отношений, которые человеку приходится поддерживать. Исследование об этом опубликовано...

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