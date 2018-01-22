Источник: Huawei и LG отложат презентацию флагманов из-за Samsung Galaxy S9

Huawei и LG не представят свои флагманские смартфоны на выставке MWC 2018 в Барселоне из-за анонса Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+. Об этом пишет корейское издание Etnews.



Рендер предполагаемого Huawei P20

Скорее всего, новый флагманский смартфон Huawei выйдет в продажу под названием P20 и будет официально представлен на отдельном мероприятии в апреле. На выставке MWC 2018, старт которой состоится в конце февраля, компания может анонсировать планшеты или гибридные ноутбуки.

К причинам подобного решения относится «преодоление внутренних и внешних проблем» вроде подготовки к старту продаж смартфонов производителя в США, а также улучшения качества трех основных камер будущего флагмана.



Нынешний LG V30

Компания LG, вероятно, также откажется от презентации нового топового смартфона на выставке MWC 2018. Скорее всего, производитель ограничится показом слегка улучшенной версии нынешнего флагмана V30. Возможно, гаджет получит другое название.

Обозреватель Etnews уточняет, что отказ от презентаций новых флагманов LG и Huawei также связан с нежеланием компаний конкурировать с топовыми Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+. Анонс последних состоится 25 февраля, в продажу в Корее гаджеты поступят уже в начале марта.



Предполагаемый Galaxy S9

Напомним: флагманские Galaxy S9, по предварительным данным, будут работать на процессоре Snapdragon 845 или Exynos 9810 (в зависимости от региона продаж), а также получат 4/6 ГБ оперативной памяти и аккумуляторы на 3000 и 3500 мАч. У Galaxy S9 будет 5,77-дюймовый дисплей, Galaxy S9+ получит 6,22-дюймовую матрицу.

«Младший» Galaxy S9 оснастят одинарной 12-мегапиксельной камерой с оптической стабилизацией, а у Galaxy S9+ будет двойной 12-мегапиксельный модуль.

Главная «фишка» обеих камер будет заключаться в возможности изменения диафрагмы. У пользователя будет два значения — F1.5 (для съемки при слабом освещении и для записи slow-mo видео) и F2.4 (для стандартной съемки). Кроме того, смартфоны смогут записывать видео на скорости в 480 кадров в секунду в разрешении Full HD.

Смотрите, сколько стоят нынешние флагманские смартфоны Samsung, LG и Huawei: