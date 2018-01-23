В Беларуси будет создан новый технопарк «Академтехноград»

Национальная академия наук Беларуси создаст новый технопарк «Академтехноград». Об этом сообщил председатель Президиума НАН Владимир Гусаков в ходе пресс-конференции, передает БЕЛТА .

Деятельность «Академтехнограда» будет охватывать все направления технического и инженерного профиля для обеспечения внедрения новейших научных разработок в экономику.

Первый технопарк «БелБиоград» был зарегистрирован в составе академии в конце 2016 года. Он объединяет организации и учреждения, которые занимаются исследованиями в области биотехнологий, медицинских технологий и нанотехнологий. НАН Беларуси уже подготовила пакет документов по «БелБиограду» для предоставления преференций его резидентам для привлечения иностранных инвестиций. Пакет направлен в Администрацию президента.