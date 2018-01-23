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Все эксклюзивы для Xbox One будут сразу доступны подписчикам Xbox Game Pass
23.01.2018 20:15 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Все будущие эксклюзивы для приставок семейства Xbox будут с первого дня доступны подписчикам сервиса Xbox Game Pass. Об этом сообщил глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер.
На данный момент подтверждено, что пользователи Xbox Game Pass смогут поиграть в Sea of Thieves, Crackdown 3 и State of Decay 2. Также в сервисе ожидается появление высоко ожидаемых проектов вроде Gears of War 5, Halo 6, Forza Horizon 4 и Fable 4.
Xbox Game Pass предлагает неограниченный доступ к более 100 играм для Xbox One и Xbox 360 (по обратной совместимости) за 599 рублей в месяц. Любую из представленных в библиотеке игр можно загрузить на жесткий диск консоли.
Напомним, что Xbox One продается в два раза хуже конкурирующей PlayStation 4. В связи с чем Microsoft пытается всеми силами исправить ситуацию, в том числе заманивая игроков сервисами.
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Все будущие эксклюзивы для приставок семейства Xbox будут с первого дня доступны подписчикам сервиса...
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