Системные требования Far Cry 5

Компания Ubisoft огласила системные требования PC-версии шутера Far Cry 5. Они оказались довольно умеренными. В минимальной конфигурации указаны видеокарты GeForce GTX 670 и AMD R9 270, в рекомендуемых – GeForce GTX 970 or AMD R9 290X.

Минимальные требования для игры на низких настройках в разрешении 720p:

ОС: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (только 64-битные редакции)

Процессор: Intel Core i5-2400 @ 3.1 ГГц или AMD FX-6300 @ 3.5 ГГц

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 670 или AMD R9 270 (минимум 2 ГБ)

Оперативная память: 8 ГБ

Рекомендуемые требования для игры на высоких настройках в разрешении 1080p при 60 кадрах/с:

Процессор: Intel Core i7-4770 @ 3.4 ГГц или AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 ГГц

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD R9 290X (минимум 4 ГБ)

Оперативная память: 8 ГБ





Действие Far Cry 5 происходит в вымышленном округе Хоуп, штат Монтана, где свирепствует культ религиозных фанатиков «Врат Эдема» под предводительством безжалостного манипулятора Иосифа Сида. Протагонистом является помощник шерифа, перед которым стоит задача разжечь в местных жителях огонь сопротивления для борьбы за освобождение своего дома от сектантов. Проходить игру можно как в одиночку, так и в кооперативе. Релиз игры состоится 27 марта.