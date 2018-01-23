Военные суперсооружения Крыма: что осталось в наследство от СССР

Во времена СССР Крыму уделялось важное военное значение, его даже прозвали непотопляемым авианосцем. В строительство укрепленных секретных объектов — неуязвимых береговых батарей, укрытий для подлодок, подземного штаба и других сооружений вкладывались миллиарды рублей.

После развала СССР все они перестали охраняться, благодаря чему сегодня в Сети появилось множество фотографий уникальных сооружений. В новом материале 42.TUT.BY вспоминает об этом наследии советской эпохи.

«Объект № 221»

В Севастополе во времена Союза активными темпами строился «Объект 221», который еще называли «Нора», «Высота 495», «каменный» или «соляной карьер». Под этими обозначениями скрывался Запасной командный пункт Черноморского флота СССР.



Ширины и высоты тоннелей достаточно для того, чтобы здесь прошел военный грузовик. Фото: aquatek-filips.livejournal.com

Выбранная в качестве места для строительства высота 495, по данным георазведки, имела монолитное скальное строение, безо всяких разломов и полостей. На вершину сопки, где расположено антенное поле, ведут два почти 200-метровых вертикальных ствола, каждый диаметром около 5 метров.

Над бункером — более 180 метров скальной породы. Такая глубина обусловлена тем, что советским военным было известно об американских планах ядерного удара и необходимо было максимально защищенное убежище на случай войны.



Фото: aquatek-filips.livejournal.com

Под землей были скрыты узел связи, обеспечивающий связь через спутники с кораблями, находящимися в любой точке Мирового океана, информационно-вычислительный центр, автономная система жизнеобеспечения — электростанция, емкости для воды и топлива, система вентиляции и регенерации воздуха, кухня-столовая, медпункт. Внутренние помещения могли вместить сотни специалистов-офицеров штаба, связистов, обслуживающий персонал.



Входы замаскированы под обычные здания. Фото: aquatek-filips.livejournal.com

Масштабы сооружения впечатляют: подземная площадь 3-блочного защищенного командного пункта ЧФ составляла более 13 500 м², а площадь многоярусных подземных помещений комплекса достигала — 22 000 м². Длина пешеходных коридоров комплекса превышала три с половиной километра, а объем подземных помещений превышал 80 000 м³.



Начало тоннеля, уходящего далеко вглубь скалы. В плане подземный штабной центр походил на огромную букву «А». Он сообщался с миром двумя расходящимися потернами, которые перекрывались на входах массивными противоатомными дверями со шлюзовыми камерами. Фото: aquatek-filips.livejournal.com

Когда объект был готов на 90%, строившая его империя рухнула. Украине такой дорогостоящий проект оказался не нужен, да и по предназначению использоваться не мог — не было для него такой армии и флота. В итоге, в 1992 году объект законсервировали, а в 1998 сняли охрану, чем моментально воспользовались мародеры.

«Багерово», ядерные тайны «советов»

Рядом с небольшим крымским поселком Багерово, что неподалеку от Керчи, расположен военный аэродром. Сегодня на этом месте — руины, практически полностью уничтожена вся инфраструктура некогда секретного 71-го авиационного полигона ВВС, участвовавшего в 178-ми ядерных испытаниях. Кроме этого, ранее на полигоне отрабатывались технические средства доставки ядерных зарядов.



Фото: meteo.livejournal.com

Для взлета и посадки тяжелых ракетоносцев в Багерово была построена взлетно-посадочная полоса шириной 80 метров и длиной 3,5 километра (вторая по величине в СССР). Полоса была сделана из прочнейшего бетона и использовалась дальними бомбардировщиками Ту-4.



Фото: meteo.livejournal.com

Объект был окружен завесой секретности. Территория вокруг была огорожена колючей проволокой и на каждом въезде стояли КПП. Перемещаться по территории военной базы без спецпропуска было невозможно — каждый занимался только своим делом в своем строго отведенном для этого месте. Все письма из Багерово шли через Москву, цензура следила за тем, чтобы военнослужащие не рассказывали родным, чем занимаются.

История уникального объекта закончилась в 1998 году, когда воинская часть, базировавшаяся в Багерово была расформирована.



Фото: meteo.livejournal.com

В итоге всё ценное, что оставалось к тому моменту, вынесли мародеры. За исключением бетонных плит, которыми была вложена ВПП, способная принять стратегические бомбардировщики.



Фото: meteo.livejournal.com

В мае 2012 года на сайте Фонда Имущества Крыма был выставлен лот на продажу комплекса взлетно-посадочной полосы Багеровского аэродрома, и 29 мая 2012 года аэродром был продан за 13 млн 300 тыс. гривен (примерно 1,5 млн долларов США по ценам того времени) компании «Лама» из Керчи, специализирующейся на оптовой торговле строительными материалами.

«Лунодром»

Некогда тут располагался передовой секретный гарнизон военно-космических сил СССР с кодовым обозначением НИП-10 (наземный измерительный пункт), а рядом с ним был построен элитный засекреченный городок, имевший кодовое название «Симферополь-28».



Фото: http://aquatek-filips.livejournal.com

Именно здесь, в НИП-10, родилась одна из самых смелых амбициозных космических программ СССР — «Проект Е-8», знаменитый луноход. Чтобы успешно выполнить поставленную задачу — отправку на луну беспилотного наземного аппарата, в сентябре 1968 года был построен настоящий кусочек Луны — площадка площадью в один гектар (120 м х 70 м) с распределением камней и кратеров, как это было на спутнике Земли.



Все, что осталось сегодня от уникального комплекса — руины. Фото: aquatek-filips.livejournal.com

Работы проводились под руководством крупнейшего советского геохимика академика Александра Павловича Виноградова. Также на территории была установлена огромная антенна, способная принимать сигналы из космоса. Именно здесь были получены первые снимки, сделанные луноходом, осуществлялся первый сеанс связи с первым искусственным спутником Земли, а также принимался сигнал во время исторической стыковки «Союза» и «Аполлона».

После распада СССР объект перестал охраняться, и за двадцать лет центр космической связи превратился в руины. Сегодня от уникального комплекса остался только остов гигантской антенны.

«Объект 825ГТС»

Вырубленная в толще скалы подземная база для подводных лодок в Балаклаве остается пока самым крупным рассекреченным мировым объектом стратегического назначения, который в свое время был достроен и успешно функционировал в полном объеме.



Фото: aquatek-filips.livejournal.com

Под скальной породой располагались комбинированный подземный водный канал с сухим доком, цеха для ремонта, склады ГСМ, минно-торпедная часть.

База могла выдержать прямое попадание боеголовки мощностью 100 кт. В канале (длина 602 метра) объекта могло разместиться семь дизель-электрических подлодок проекта 613 и 633. Глубина канала достигает восьми метров, ширина от 12 до 22 м. Общая площадь всех помещений и ходов завода составляла 9600 м², площадь подземной водной поверхности — 5200 м².



Фото: aquatek-filips.livejournal.com

На постройку объекта Объект 825ГТС ушло восемь лет (с 1953 по 1961). После развала СССР в период с 1993 по 2003 г. бывшая база пришла в упадок, демонтированы все конструкции, содержащие цветные металлы.

Позже стараниями энтузиастов ее превратили музей, который пользуется популярностью у туристов.

«Объект 100»

Во времена СССР все документы по расположенной под Балаклавой ракетной базе «Объект 100» имели гриф «совсекретно особой важности». Даже командование ВМФ СССР узнало о создании первых противокорабельных крылатых ракет или, как они назывались до 1959 года, «самолетов-снарядов», лишь уже когда работы над ними близились к концу.



Изображение: youtube.com

Из-за своего расположения в толще скалы «сотку» практически невозможно было уничтожить ядерным ударом.

В качестве вооружения ранее использовалась ракета П-35, которая наводилась по радиовизиру, что позволяло осуществлять выбор цели и селекцию помех с гораздо большей точностью, чем могла позволить автоматика того времени.

Цитадель управления комплексом спрятана в глубине скальной породы, а позиции двух его дивизионов располагались на высоте 550−600 метров и были способны достать цель в любой точке Черного моря. При этом с моря не просматривается ни одна постройка «Объекта 100».



Фото: jalita.com

К началу 2000-х «Объект 100» был почти полностью уничтожен: было вынесено все ценное оборудование и вырезаны кабель-трассы с цветным металлом.

Сейчас комплекс функционирует и вооружен ракетами 3М44 «Прогресс». В недавнем прошлом заместитель начальника береговых войск Черноморского флота Сергей Гросс рассказал, что попадание мощной кумулятивно-фугасной или специальной боевой части данной ракеты способно вывести из строя корабль любого класса. Дальность пуска «Прогресса» — 460 км.