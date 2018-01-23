|
Популярные газовые обогреватели, которые прямо сейчас можно купить в Беларуси
24.01.2018 08:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Благодаря холодному антициклону первая половина недели в Беларуси
Универсальная модель, которая подойдет как для обогрева загородных домов в период межсезонья, так и для открытых площадок.
Основной «фишкой» устройства является возможность одновременного инфракрасного и конвективного отопления. В первом случае источником обогрева выступает панель в передней части корпуса, во втором — перфорация в верхней части аппарата. Внутрь обогревателя устанавливаются болоны с газом до 27 литров.
Максимальная мощность Ballu BIGH-55 составляет 4200 Вт, площадь обогреваемого помещения — до 60 квадратных метров, управление механическое. Также предусмотрена функция термостата, в которой прибор автоматически поддерживает температуру нагревательного элемента.
К особенностям устройства относится система автоматического отключения при перегреве или превышения нормы CO2.
Компактный мини-обогреватель с керамическим нагревательным элементом для помещений площадью до 60 квадратных метров максимальной мощностью в 4200 Вт. Давление газа — 29−30 мбар.
Производитель также делает акцент на пьезоэлектрическом розжиге пламени, внутреннем пространстве для газового баллона (до 15 литров), а также системе защиты от опрокидывания и колесной базе для более удобного перемещения устройства.
Популярный газовый инфракрасный обогреватель мощностью в 1040 Вт с механическим управлением мощностью. Из плюсов — пьезоэлектрическая система розжига и небольшой вес (порядка 1,4 килограмма).
Компания-разработчик отмечает, что в конструкции прибора отсутствуют пластиковые элементы, что исключает их оплавление. Обогреватель оснащается клапаном избыточного давления и работает от баллонов цангового стандарта.
Еще одна пользующаяся спросом у белорусов модель с керамическим нагревательным элементом, максимальной мощностью в 4200 Вт, площадью обогрева в 60 квадратных метров и механической системой управления.
В наличии также режим защиты от опрокидывания, колесики для перемещения и функция пъезорозжига. Кроме того, в корпус обогревателя вмещается газовый баллон объемом до 27 литров.
Мощность этого обогревателя составляет 900 Вт, нагревательный элемент изготавливается из керамики, управление системой регулировки мощности механическое. При этом аппарат получился достаточно легким (0,56 килограммов) и компактным.
Обогреватель разжигается с помощью пьезоподжига. Из интересных особенностей выделяется режим для приготовления пищи, в котором устройство переводится в горизонтальное положение. Важно, что в таком случае прибор жестко фиксируется крепежным болтом, что исключает возможность случайного опрокидывания кастрюли при готовке.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Благодаря холодному антициклону первая половина недели в Беларуси будет морозной, 24 января ночью температура воздуха понизится до -18°С. С помощью сервиса KUPI.TUT.BY...
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии