Популярные газовые обогреватели, которые прямо сейчас можно купить в Беларуси

Благодаря холодному антициклону первая половина недели в Беларуси будет морозной, 24 января ночью температура воздуха понизится до -18°С. С помощью сервиса KUPI.TUT.BY мы составили подборку газовых обогревателей. Они помогут отопить бытовые и промышленные помещения, в которых сложно установить электрические приборы.



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Ballu BIGH-55

Универсальная модель, которая подойдет как для обогрева загородных домов в период межсезонья, так и для открытых площадок.

Основной «фишкой» устройства является возможность одновременного инфракрасного и конвективного отопления. В первом случае источником обогрева выступает панель в передней части корпуса, во втором — перфорация в верхней части аппарата. Внутрь обогревателя устанавливаются болоны с газом до 27 литров.

Максимальная мощность Ballu BIGH-55 составляет 4200 Вт, площадь обогреваемого помещения — до 60 квадратных метров, управление механическое. Также предусмотрена функция термостата, в которой прибор автоматически поддерживает температуру нагревательного элемента.

К особенностям устройства относится система автоматического отключения при перегреве или превышения нормы CO2.

Timberk TGH 4200 M1

Компактный мини-обогреватель с керамическим нагревательным элементом для помещений площадью до 60 квадратных метров максимальной мощностью в 4200 Вт. Давление газа — 29−30 мбар.





Производитель также делает акцент на пьезоэлектрическом розжиге пламени, внутреннем пространстве для газового баллона (до 15 литров), а также системе защиты от опрокидывания и колесной базе для более удобного перемещения устройства.

KOVEA Power Sense (KH-2006)

Популярный газовый инфракрасный обогреватель мощностью в 1040 Вт с механическим управлением мощностью. Из плюсов — пьезоэлектрическая система розжига и небольшой вес (порядка 1,4 килограмма).

Компания-разработчик отмечает, что в конструкции прибора отсутствуют пластиковые элементы, что исключает их оплавление. Обогреватель оснащается клапаном избыточного давления и работает от баллонов цангового стандарта.

NeoClima UK-20

Еще одна пользующаяся спросом у белорусов модель с керамическим нагревательным элементом, максимальной мощностью в 4200 Вт, площадью обогрева в 60 квадратных метров и механической системой управления.





В наличии также режим защиты от опрокидывания, колесики для перемещения и функция пъезорозжига. Кроме того, в корпус обогревателя вмещается газовый баллон объемом до 27 литров.

KOVEA Fire Ball (KH-0710)

Мощность этого обогревателя составляет 900 Вт, нагревательный элемент изготавливается из керамики, управление системой регулировки мощности механическое. При этом аппарат получился достаточно легким (0,56 килограммов) и компактным.





Обогреватель разжигается с помощью пьезоподжига. Из интересных особенностей выделяется режим для приготовления пищи, в котором устройство переводится в горизонтальное положение. Важно, что в таком случае прибор жестко фиксируется крепежным болтом, что исключает возможность случайного опрокидывания кастрюли при готовке.