ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Космонавта-белоруса признали годным к новому полету

24.01.2018 10:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий прошел медицинскую комиссию, специалисты признали его годным к новому полету. Об этом Новицкий сообщил в своем Instagram.

«Сегодня состоялось заседание Государственной медицинской комиссии. Вердикт - годен к очередному космическому полету! Осталось дождаться назначения в экипаж и — вперед!» — написал космонавт.

Напомним, Олег Новицкий — уроженец белорусского Червеня и гражданин России. В космосе он представляет госкорпорацию «Роскосмос». Он уже был на МКС дважды — с октября 2012 года до марта 2013 года и с ноября 2016 года до июня 2017.

Читайте также:

Бреста и Гомеля">Беларусь в иллюминаторе: космонавт Олег Новицкий выложил в Instagram фото Бреста и Гомеля

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 94
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий прошел медицинскую комиссию, специалисты признали его годным к новому полету. Об этом Новицкий сообщил в своем Instagram.

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Военные суперсооружения Крыма: что осталось в наследство от СССР
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика