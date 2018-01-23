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Космонавта-белоруса признали годным к новому полету
24.01.2018 10:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий прошел медицинскую комиссию, специалисты признали его годным к новому полету. Об этом Новицкий
«Сегодня состоялось заседание Государственной медицинской комиссии. Вердикт - годен к очередному космическому полету! Осталось дождаться назначения в экипаж и — вперед!» — написал космонавт.
Напомним, Олег Новицкий — уроженец белорусского Червеня и гражданин России. В космосе он представляет госкорпорацию «Роскосмос». Он уже был на МКС дважды — с октября 2012 года до марта 2013 года и с ноября 2016 года до июня 2017.
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Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий прошел медицинскую комиссию, специалисты признали его годным к новому полету. Об этом Новицкий сообщил в своем Instagram.
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