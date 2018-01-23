Трамп обвинил Samsung в потере переписки сотрудников ФБР

Президент США Дональд Трамп обвинил Samsung в причастности к потере более 50 тысяч сообщений из переписки между агентами ФБР Питером Стржоком и Лизой Пейдж. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.



Дональд Трамп. Фото: Reuters

«Где 50 тысяч важных текстовых сообщений между любовниками из ФБР Лизой Пейдж и Питером Стржоком? Обвиняю Samsung!» — написал Трамп.

Питер Стржок — в прошлом высокопоставленный сотрудник ФБР. В декабре 2017 года он был отстранен от расследования иностранного вмешательства в выборы президента США. СМИ сообщали, что Стржок входил в «секретное сообщество», которое действовало против Дональда Трампа сразу после его выборов.

После в прессе появилась информация о том, что Стржок переписывался с юристом ФБР Лизой Пейдж. Часть их переписки, раскрытая в декабре 2017 года указывала на то, что они явно поддерживали Хиллари Клинтон. Также в сеть попали утверждения об интимной связи между ними.

Затем министр юстиции США сообщил, что ФБР потеряло переписку Стржока и Пейдж за пять месяцев, которая могла бы пролить свет на предвзятое отношение к Трампу. Президент США назвал это «одной из лучших историй за долгое время». Трамп не пояснил, какое отношение к ней имеет Samsung, однако обвинил компанию в причастности.