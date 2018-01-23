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Как выглядит залп из самой мощной авиационной пушки

24.01.2018 12:43 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Камера GoPro показала момент стрельбы из самой большой в мире авиационной пушки — 30-миллимметровой семиствольной GAU-8A. Ролик был опубликован в Twitter на страничке американских Сил специальных операций.

Этим орудием вооружен штурмовик A-10 Thunderbolt II, точнее, он построен вокруг этой пушки. И необычная компоновка самолета — следствие использования этого оружия, чтобы после залпа воздушное судно не разваливалось в воздухе.

Скорострельность орудия — от 2100 до 3900 выстр/мин, ее можно менять по желанию пилота для лучшего поражения целей. В боекомплект пушки входят снаряды PGU-14/B с бронебойным подкалиберным снарядом, сердечник которого сделан из обедненного урана. Скорость таких боеприпасов — 1010 м/с.

Читайте также: Поле боя: A-10 Thunderbolt II — штурмовик, который не боится зенитной артиллерии и ПЗРК

 
 
Ссылка на источник 82
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Камера GoPro показала момент стрельбы из самой большой в мире авиационной пушки — 30-миллимметровой семиствольной GAU-8A. Ролик был опубликован в Twitter на страничке...

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