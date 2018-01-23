Как выглядит залп из самой мощной авиационной пушки

Камера GoPro показала момент стрельбы из самой большой в мире авиационной пушки — 30-миллимметровой семиствольной GAU-8A. Ролик был опубликован в Twitter на страничке американских Сил специальных операций.

Этим орудием вооружен штурмовик A-10 Thunderbolt II, точнее, он построен вокруг этой пушки. И необычная компоновка самолета — следствие использования этого оружия, чтобы после залпа воздушное судно не разваливалось в воздухе.

Скорострельность орудия — от 2100 до 3900 выстр/мин, ее можно менять по желанию пилота для лучшего поражения целей. В боекомплект пушки входят снаряды PGU-14/B с бронебойным подкалиберным снарядом, сердечник которого сделан из обедненного урана. Скорость таких боеприпасов — 1010 м/с.