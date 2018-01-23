Колонка Apple HomePod поступит в продажу 9 февраля

Apple определилась с датой выхода умной колонки HomePod. Прием предварительных заказов стартует уже 26 января, а в магазинах гаджет появится 9 февраля. Первыми купить его смогут жители США, Великобритании и Австралии. До Франции и Германии колонка доберется весной, про другие регионы пока ничего неизвестно.

Колонка HomePod чуть больше 15 сантиметров в высоту. Она снащена сабвуфером и семью направленными динамиками, каждый из которых имеет собственный усилитель. Используя технологию ориентации в пространстве, колонка определяет, в какой части комнаты она расположена, и автоматически настраивает звук. А шесть микрофонов с технологией подавления отраженных сигналов дают Siri возможность понимать команды независимо от того, где находится пользователь.





Кроме того, с помощью HomePod можно отправлять сообщения, узнавать новости, прогноз погоды и информацию о спортивных событиях, а также управлять компонентами умного дома.

Стоимость устройства составляет $349.