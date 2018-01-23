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Оглашена дата выхода God of War 4

24.01.2018 10:47 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Sony назвала дату выхода приключенческой игры God of War 4. Согласно информации, указанной в свежем трейлере, релиз состоится 20 апреля.

По сюжету, прошло много лет с тех пор, как Кратос отомстил богам Олимпа. Теперь он живет со своим сыном в мире Скандинавских богов и монстров. Ему необходимо научиться контролировать свою ярость, обуздать внутреннего монстра, влекущего во тьму. Понять, когда стоит, а когда не стоит выпускать его наружу.

God of War 4 является эксклюзивом для приставки PlayStation 4. Версия для отечественного рынка порадует полной русскоязычной локализацией.

 
 
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Компания Sony назвала дату выхода приключенческой игры God of War 4. Согласно информации, указанной в свежем...

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