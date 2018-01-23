Оглашена дата выхода God of War 4

Компания Sony назвала дату выхода приключенческой игры God of War 4. Согласно информации, указанной в свежем трейлере, релиз состоится 20 апреля.

По сюжету, прошло много лет с тех пор, как Кратос отомстил богам Олимпа. Теперь он живет со своим сыном в мире Скандинавских богов и монстров. Ему необходимо научиться контролировать свою ярость, обуздать внутреннего монстра, влекущего во тьму. Понять, когда стоит, а когда не стоит выпускать его наружу.

God of War 4 является эксклюзивом для приставки PlayStation 4. Версия для отечественного рынка порадует полной русскоязычной локализацией.