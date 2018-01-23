Названы причины уничтожения гигантских подлодок, оставшихся от СССР

Занесенные в Книгу рекордов Гиннесса российские атомные подлодки проекта 941 «Акула» будут разрезаны на металл. Почему атомные левиафаны оказались не нужны российскому флоту, агентству РИА «Новости» рассказали морские эксперты.





Замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко рассказал, что такие лодки были очень дорогими в постройке даже для Советского Союза. Изначально они планировались в качестве ответа американским ракетоносцам «Огайо», каковых было построено почти 20 штук, но запредельная стоимость субмарин сократила тираж советских гигантов до шести штук.

Огромные размеры были обусловлены характеристиками ракет, под которые строилась субмарина. Главным вооружением «Акулы» стал комплекс Д-19 «Тайфун» с твердотопливной ракетой Р-39 «Осетр», принятой на вооружение в 1983 году. Это была самая тяжелая из всех ракет морского базирования — ее вес вместе с агрегатами амортизационной ракетно-стартовой системы составлял 95 тонн.

Она была втрое тяжелее ракеты Trident C-4 и в полтора раза — Trident II D-5, хотя последняя превосходит Р-39 по весу забрасываемой полезной нагрузки и дальности. Причиной этого стало серьезное отставание СССР в области твердого ракетного топлива.

Содержание такого гиганта, как «Акула», где длина корпуса — 172 метра, ширина — 23 метра, надводное водоизмещение — 23 тысячи тонн, подводное — 48 тысяч тонн — требовало больших затрат.





Например, из-за огромной массы ракет пришлось проектировать и строить отдельные 125-тонные краны, другие не справлялись. А для обслуживания в Швеции был заказан специальный плавучий док ПД-50, который до сих пор остается одним из самых больших в мире.

В итоге расходы на содержание и ремонт одной лодки как минимум в два раза превышали стоимость эксплуатации находящихся на вооружении ракетоносцев проекта 667 БДР «Кальмар» и уже строящихся подлодок нового проекта 667 БДРМ «Дельфин». При этом «Дельфин» нес всего на четыре ракеты (жидкостные Р-29РМ) меньше, чем «Акула».

Поэтому неудивительно, что спустя некоторое время после развала СССР от использования этих подлодок отказались. Все ракеты Р-39 были утилизированы в середине нулевых.

С решением вывода из эксплуатации «Акул» не согласен военный эксперт, капитан первого ранга Константин Сивков. По его мнению, субмарины проекта 941 можно было сделать носителями крылатых ракет, которых бы поместилось на борту около 250 штук. Кстати, таким образом американцы поступили с частью своих «Огайо», вооружив их 150 «Томагавками».

Однако тут опять встает вопрос стоимости этих работ и эксплуатации самих «Акул». Константин Макиенко считает, что полезность этого решения при его очень высокой стоимости не очевидна: «у нас достаточно много платформ для крылатых ракет, которые намного дешевле и мобильней».