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Мининформ заблокировал сайт "Хартия-97"

24.01.2018 18:55 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Интернет-ресурс «Хартия-97» перестал открываться c белорусских компьютеров и смартфонов. Провайдеры заблокировали сайт после решения Министерства информации.

По данным TUT.BY, сайт «Хартия-97» внесен в список ограниченного доступа для поставщиков интернет-услуг. Ресурс оказался в списке 24 января на основании решения Министерства информации. Блокировке подлежат три доменных имени: charter97.org, charter97.eu и charter97.info.

О проблемах с доступом к ресурсу уже сообщили абоненты интернета от МТС, velcom и «Белтелекома». При попытке войти появляется надпись «Не удается получить доступ к сайту». При этом ресурс открывается из других стран.

Мининформ заблокировал сайт "Хартия-97"
Фото: Кирилл Лялькин / facebook.com

Создатели сайта призвали журналистов, правозащитников и читателей к солидарности. «Мы будем защищать сайт „Хартии“ всеми доступными способами, в том числе на международном уровне», — пишут авторы ресурса.

Напомним, в декабре 2017 года в Беларуси был заблокирован сайт «Белорусский партизан». Тогда Министерство информации приняло такое решение «по результатам мониторинга, который выявил систематическое нарушение законодательства о средствах массовой информации».

Напомним, список сайтов, подлежащих блокировке, составляется на основании решений, принимаемых Министерством информации. Инициировать блокировку ресурса может любой гражданин Беларуси — для этого он делает соответствующий запрос в профильное ведомство.

Если Мининформ принимает решение о блокировке ресурса, то в течение трех рабочих дней уведомляет об этом владельца сайта (если это белорусская компания или гражданин страны) и Государственную инспекцию по надзору за электросвязью (БелГИЭ).

Инспекция ведет список сайтов, подлежащих блокировке. Провайдеры имеют доступ к этому списку и должны проверять его ежедневно. После того, как сайт включают в список, поставщики интернет-услуг обязаны закрыть к нему доступ в течение суток.

 
 
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Интернет-ресурс «Хартия-97» перестал открываться c белорусских компьютеров и смартфонов. Провайдеры заблокировали сайт после решения Министерства информации.

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