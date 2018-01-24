Steam проведет распродажу по случаю Китайского Нового года. Согласно данным сайта Steam Database, мероприятие пройдет с 15 по 19 февраля. Подробностей пока нет. Напомним, что последняя распродажа завершилась совсем недавно, а именно 4 января.

Обычно Valve приводит около четырех больших распродаж в год, в рамках которых на многие игры действуют скидки до 90%. Между ними проходят издательские и тематические распродажи.





Steam – крупнейший сервис цифровой дистрибуции компьютерных игр. Еще это игровая социальная сеть, которая объединяет более 150 миллионов игроков по всему миру. Сервис доступен пользователям PC, Mac и Linux.