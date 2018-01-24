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Steam проведет распродажу по случаю Китайского Нового года
24.01.2018 20:51 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Steam проведет распродажу по случаю Китайского Нового года. Согласно данным сайта Steam Database, мероприятие пройдет с 15 по 19 февраля. Подробностей пока нет. Напомним, что последняя распродажа завершилась совсем недавно, а именно 4 января.
Обычно Valve приводит около четырех больших распродаж в год, в рамках которых на многие игры действуют скидки до 90%. Между ними проходят издательские и тематические распродажи.
Steam – крупнейший сервис цифровой дистрибуции компьютерных игр. Еще это игровая социальная сеть, которая объединяет более 150 миллионов игроков по всему миру. Сервис доступен пользователям PC, Mac и Linux.
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Steam проведет распродажу по случаю Китайского Нового года. Согласно данным сайта Steam Database, мероприятие...
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