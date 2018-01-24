Еврокомиссия оштрафовала Qualcomm на 997 миллионов евро

Европейская комиссия оштрафовала компанию Qualcomm на 997 миллионов евро за злоупотребление доминирующими положением на рынке модемов для мобильных устройств.

Qualcomm признана виновной, в связи с ограничением конкуренции. В частности, компания предоставила Apple огромную скидку, чтобы последняя отказалась от использования модемов других компаний в смартфонах iPhone и планшетах iPad.

Модемы Qualcomm относятся к основополагающим технологиям, которые должны предоставляться всем желающим на одинаковых условиях и по справедливой цене. В действительности же компания практиковала избирательных подход и манипулировала ценами.





Напомним, что в начале 2017 года Apple потребовала от Qualcomm $1 миллиард, который был обещан в качестве награды за эксклюзивное сотрудничество. Производитель модемов заявил, что ничего не должен. Теперь компании разбираются между собой в суде.