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Еврокомиссия оштрафовала Qualcomm на 997 миллионов евро
24.01.2018 20:22 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Европейская комиссия оштрафовала компанию Qualcomm на 997 миллионов евро за злоупотребление доминирующими положением на рынке модемов для мобильных устройств.
Qualcomm признана виновной, в связи с ограничением конкуренции. В частности, компания предоставила Apple огромную скидку, чтобы последняя отказалась от использования модемов других компаний в смартфонах iPhone и планшетах iPad.
Модемы Qualcomm относятся к основополагающим технологиям, которые должны предоставляться всем желающим на одинаковых условиях и по справедливой цене. В действительности же компания практиковала избирательных подход и манипулировала ценами.
Напомним, что в начале 2017 года Apple потребовала от Qualcomm $1 миллиард, который был обещан в качестве награды за эксклюзивное сотрудничество. Производитель модемов заявил, что ничего не должен. Теперь компании разбираются между собой в суде.
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Европейская комиссия оштрафовала компанию Qualcomm на 997 миллионов евро за злоупотребление...
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