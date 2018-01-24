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В Сеть попали характеристики и цены Xiaomi Redmi Note 5
25.01.2018 10:17 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В начале декабря прошлого года компания Xiaomi
Недавно в китайской сертификационной системе 3C
К предполагаемым техническим характеристикам новинки относят процессоры Snapdragon 630 и Snapdragon 636, которые соответственно будут дополняться 3/32 и 4/64 ГБ памяти. Диагональ экрана в обоих версиях составит 5,99 дюймов, разрешение — 2160 на 1080 пикселей, соотношение сторон — 18:9. Операционной системой выступит Android Nougat с предустановленной оболочкой MIUI 9.
Отличительной чертой новых Redmi Note 5, возможно, станет сдвоенная основная камера. Предполагаемое разрешение основного модуля — 16 Мп, вспомогательного — 5 Мп, фронтального — 8 Мп. Обозреватель Gizmochina добавляет, что аппарат может поддерживать разблокировку сканированием лица пользователя.
Базовая модель с 3 ГБ оперативной памяти в Китае будет стоить около 237 долларов, модификация с 4 ГБ оперативки — 284 доллара. Презентация новинок, скорее всего, пройдет в конце февраля.
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В начале декабря прошлого года компания Xiaomi представила два новых полноэкранных смартфона — Redmi 5 и Redmi 5 Plus. Сегодня в Сеть попала информация о характеристиках...
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