В Сеть попали характеристики и цены Xiaomi Redmi Note 5

В начале декабря прошлого года компания Xiaomi представила два новых полноэкранных смартфона — Redmi 5 и Redmi 5 Plus. Сегодня в Сеть попала информация о характеристиках и ценах старшей модели в линейке — Redmi Note 5. Об этом сообщает Gizmochina.



Предполагаемый Xiaomi Redmi Note 5

Недавно в китайской сертификационной системе 3C прошли регистрацию два смартфона Xiaomi с кодовыми обозначениями MET7S и MEE7S. Скорее всего, ими являются модификации еще не анонсированного Redmi Note 5.

К предполагаемым техническим характеристикам новинки относят процессоры Snapdragon 630 и Snapdragon 636, которые соответственно будут дополняться 3/32 и 4/64 ГБ памяти. Диагональ экрана в обоих версиях составит 5,99 дюймов, разрешение — 2160 на 1080 пикселей, соотношение сторон — 18:9. Операционной системой выступит Android Nougat с предустановленной оболочкой MIUI 9.

Отличительной чертой новых Redmi Note 5, возможно, станет сдвоенная основная камера. Предполагаемое разрешение основного модуля — 16 Мп, вспомогательного — 5 Мп, фронтального — 8 Мп. Обозреватель Gizmochina добавляет, что аппарат может поддерживать разблокировку сканированием лица пользователя.

Базовая модель с 3 ГБ оперативной памяти в Китае будет стоить около 237 долларов, модификация с 4 ГБ оперативки — 284 доллара. Презентация новинок, скорее всего, пройдет в конце февраля.

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