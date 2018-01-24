Блогер ночью проник на российский танкоремонтный завод и снял видео

Блогер ночью беспрепятственно прогулялся по сборочному цеху 61-го Бронетанкового ремонтного завода, расположенного в поселке Стрельна под Петербургом. Видео с прогулки он разместил на своем YouTube- канале URBAN WORLD.

Парень прошел по всему цеху, показал разобранные боевые машины и инструменты, при помощи которых ремонтируют технику. Тут танки разбирают на составляющие, поломанные детали меняют на новые. Хорошо видны отдельные башни, двигатели, катки и другие детали.

Самое интересное, что никто молодого человека не задержал, а охраны на таком важном объекте в момент съемки не оказалось. В информации о сайте предприятия говорится, что с 2015 года завод носит название «Акционерное общество «61 бронетанковый ремонтный завод» и своей продукцией продолжает вносить посильный вклад в дело укрепления обороноспособности России.