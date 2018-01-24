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индонезийский спецназ показал страшный номер с ядовитыми кобрами

25.01.2018 11:30 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Бойцы спецподразделений индонезийской армии показали свое мастерство министру оборону США Джеймсу Мэттису, пишет Business Insider. В ходе выступления спецназовцы разбивали головой блоки, ходили по огню и даже пили кровь ядовитых кобр.

К слову, употребление змей — сложившийся армейский ритуал, который практикуют многие армии мира. Например, американцам эти навыки необходимы, чтобы выжить во время боевых действий в джунглях.

Министр обороны США приезжал в Индонезию с рабочим визитом, целью которого было восстановление рабочих связей с местными военными, чтобы лучше противостоять экстремизму в регионе.

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Бойцы спецподразделений индонезийской армии показали свое мастерство министру оборону США Джеймсу Мэттису, пишет Business Insider. В ходе выступления спецназовцы...

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