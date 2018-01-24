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индонезийский спецназ показал страшный номер с ядовитыми кобрами
25.01.2018 11:30 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Бойцы спецподразделений индонезийской армии показали свое мастерство министру оборону США Джеймсу Мэттису,
К слову, употребление змей — сложившийся армейский ритуал, который практикуют многие армии мира. Например,
Министр обороны США приезжал в Индонезию с рабочим визитом, целью которого было восстановление рабочих связей с местными военными, чтобы лучше противостоять экстремизму в регионе.
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Бойцы спецподразделений индонезийской армии показали свое мастерство министру оборону США Джеймсу Мэттису, пишет Business Insider. В ходе выступления спецназовцы...
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