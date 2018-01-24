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Metro Exodus будет больше предыдущий частей серии

25.01.2018 09:54 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Шутер Metro Exodus по своим масштабам будет значительно больше предыдущий частей серии. Об этом сообщил продюсер игры Джон Блох.

По его словам, площадь каждого города в игре будет составлять 3-4 квадратных километра. При этом все они будут наполнены всякими активностями. Также отмечается, что сценарий Metro Exodus намного больше вместе взятых историй Metro 2033 и Metro: Last Light.

Metro Exodus будет больше предыдущий частей серии

Действие Metro Exodus происходит на огромных открытых и нелинейных живописных уровнях Поволжья. На поверхности теперь можно дышать без противогаза. В распоряжении героя и его друзей находится паровоз «Аврора», на котором они передвигаются с целью найти новый дом на востоке страны.

Релиз игры запланирован на конец 2018 года для PC, PlayStation 4 и Xbox One.

 
 
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Шутер Metro Exodus по своим масштабам будет значительно больше предыдущий частей серии. Об этом сообщил...

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