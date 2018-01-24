Metro Exodus будет больше предыдущий частей серии

Шутер Metro Exodus по своим масштабам будет значительно больше предыдущий частей серии. Об этом сообщил продюсер игры Джон Блох.

По его словам, площадь каждого города в игре будет составлять 3-4 квадратных километра. При этом все они будут наполнены всякими активностями. Также отмечается, что сценарий Metro Exodus намного больше вместе взятых историй Metro 2033 и Metro: Last Light.





Действие Metro Exodus происходит на огромных открытых и нелинейных живописных уровнях Поволжья. На поверхности теперь можно дышать без противогаза. В распоряжении героя и его друзей находится паровоз «Аврора», на котором они передвигаются с целью найти новый дом на востоке страны.

Релиз игры запланирован на конец 2018 года для PC, PlayStation 4 и Xbox One.