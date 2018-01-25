Около 630 базовых LTE-станций планируется установить в Беларуси в течении двух лет

Министерство связи и информатизации на прошедшем заседании коллегии подвело итоги прошлого года и расставило приоритеты на текущий. Планируется, что в ближайшие два года в Беларуси будет установлено 630 базовых станций LTE, передает БЕЛТА .

На заседании коллегии было отмечено, что в 2017 году продолжалась модернизация и строительство сетей мобильной связи третьего поколения. Охват данными услугами мобильной связи на 1 января 2018 г. увеличился до 95,2 %. Обеспечение населения услугами сотовой электросвязи стандарта LTE за 2017 г. увеличился в 1,7 раза и составил 68,5 %. Расширение сети базовых LTE-станций поспособствует доступу к единой высокоскоростной 4G-сети более 76 % населения Республики Беларусь.

Также сообщается, что общее количество абонентов беспроводного широкополосного доступа в сеть на данный момент Интернет составиляет 73,5 абонента на 100 жителей. Ширина внешнего канала для доступа в сеть Интернет по предварительным данным увеличилась с начала 2017 года на 140 Гбит/с и составила 1240 Гбит/с.

Напомним, ответственным заказчиком принятой в Беларуси Государственной программы развития цифровой экономики и информационного общества на 2016–2020 годы определено Министерство связи и информатизации.