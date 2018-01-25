Средняя цена продажи смартфона увеличилась на 10%

В четвертом квартале 2017 года в мире было продано 397 миллиона смартфонов, что на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. Об этом говорится в отчете аналитической компании GfK.

Несмотря на скромное увеличение поставок, в деньгах рынок вырос на 11% —до $144 миллиарда. Этому способствовал интерес потребителей к безрамочным смартфонам (напомним, к таковым относятся iPhone X, Google Pixel 2 XL, Galaxy Note 8, Huawei Mate 10 и другие). В результате чего средняя цена продажи смартфона достигла $363, что на 10% превосходит показатель годичной давности.





Всего в прошлом году было реализовано 1,46 миллиарда смартфонов, что на 3% больше, чем в 2016-ом. В денежном выражении рынок вырос на 9% —до 478,7 миллиарда.