Samsung назвала дату анонса Galaxy S9

Презентация новых флагманских смартфонов Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ состоится 25 февраля. Об этом говорится в официальных приглашениях, которые компания разослала журналистам.

В них также указано, что новинки порадуют еще более продвинутыми камерами. Конкретики нет. Однако уже известно, что старшая модель получит двойную камеру, а новый датчик изображения сможет снимать видео формата 1080p с частотой 480 кадров/с.





Новые аппараты будут похожи на прошлогодние флагманы. Диагональ экрана останется прежней – 5,8 и 6,2 дюйма соответственно. Сканер отпечатков пальцев переедет прямо под камеру, как это реализовано в аппаратах других производителей, а дополнительную защиту обеспечит доработанный сканер глаза.