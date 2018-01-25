Новая находка меняет историю древнейшего человека

Международный коллектив ученых установил более раннее, чем считалось прежде, время расселения современного человека из Африки, всесторонне исследовав древнюю челюсть, обнаруженную на раскопках в Израиле. Исследование опубликовано в журнале Science , кратко о нем сообщает « Чердак ».



Изображение: Rolf Quam / sciencealert.com

Время расселения древнего человека из Африки до сих пор полностью не установлено. На этом континенте, согласно представлениям ученых, появился вид H. sapiens, а в пещере Джебель-Ирхуд на территории Марокко были найдены самые древние останки наших предков, датированные возрастом 300 тысяч лет.

Временем исхода H. sapiens из Африки до сих пор считался период от 90 до 120 тысяч лет назад. Этим возрастом датированы останки предков современного человека из пещер Кафзех и Схул на территории Израиля, считавшиеся самыми древними за пределами Африки. Однако, согласно генетическим исследованиям, человек разумный мог выйти в Европу и Азию уже 220 тысяч лет назад.

Данное исследование, а именно анализ челюсти из пещеры Мислия, подтверждает предположения генетиков и определяет время прихода современного человека на восток Средиземноморья.

Возраст находки определяли и по веществу челюсти, и по породам, в которых ее нашли. В трех разных лабораториях использовали три метода: уран-ториевый (учитывается содержания тория, который появляется в останках только после превращения живого существа в органические ископаемые), более чувствительный метод электронного парамагнитного резонанса (подсчитывается число сохранившихся неспаренных электронов) и метод термолюминесценции (нагревание образца вызывает испускание накопленной радиации, видимое как свечение). Полученные результаты совпадали и свидетельствовали о возрасте челюсти в 177−194 тысячи лет.

Принадлежность челюсти именно человеку разумному ученым удалось доказать, проведя скрупулезный анализ строения самой челюсти, а также формы и размера зубов. Сравнивали образец с ближайшим родичем древнего H. sapiens — неандертальцем.

Параметры челюсти помещают находку из пещеры Мислия ближе всего к строению челюсти современного человека и показывают ее сильные отличия от анатомических особенностей неандертальца. О том же самом свидетельствует и строение зубов: отсутствие языкового бугорка на клыках и резцах, плоская губная поверхность и прямой резцовый край.

Кроме того, исследователи установили, что соотношение размеров резцов и коренных зубов челюсти из пещеры Мислия меньше, чем у неандертальцев. Оно совпадает с соотношением, подсчитанным для зубов останков из пещер Кафхез и Схул, и вплотную приближается к показателям для зубов современного человека. Другими словами, у неандертальцев задние зубы были шире, а передние — уже, чем на найденной челюсти и чем у современных людей.

Установив, что находка в пещере Мислия — это останки человека разумного, а также определив ее возраст, ученые заключают, что расселение древнего человека из Африки началось не позднее чем 177−194 тысяч лет назад. Вместе с первыми H. sapiens, покинувшими Африку, в Средиземноморье появились и каменные орудия труда, свойственные индустрии Леваллуа, также обнаруженные при раскопках