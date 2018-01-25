В Сеть попали характеристики и цены нового безрамочного флагмана Xiaomi

В Сеть «утекла» информация о предполагаемых характеристиках и цене еще не анонсированного флагманского смартфона компании Xiaomi — Mi7. Об этом сообщает Gizmochina.



Рендер с предполагаемым дизайном Xiaomi Mi7

Скорее всего, в продажу выйдет две версии смартфона — Mi7 и Mi7 Plus. Диагональ дисплея младшей модели составит 5,65 дюймов, старшей — 6,01 дюйма. Экран Plus-версии получит OLED-матрицу производства Samsung. Соотношение сторон обоих панелей, вероятно, составит 18:9.

Процессором для новинок станет Qualcomm Snapdragon 845, который дополнится 6 или 8 ГБ оперативной памяти. Кроме того, Mi7 должен стать первым смартфоном компании с возможностью беспроводной зарядки, функцией разблокировки по лицу пользователя и искусственным интеллектом.

Последний будет использоваться для улучшения качества фотографий, созданных с помощью двойной основной камеры . Первый модуль — цветной (12 Мп, Sony IMX380), дополнительный — монохромный (20 Мп, Sony IMX350).

Цена базовой модификации Xiaomi Mi7 в Китае, скорее всего, составит 475 долларов. Презентация новинки может пройти на выставке MWC 2018 в Барселоне в конце февраля.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние смартфоны Xiaomi: