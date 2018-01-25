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В Сеть попали характеристики и цены нового безрамочного флагмана Xiaomi
26.01.2018 14:08 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В Сеть «утекла» информация о предполагаемых характеристиках и цене еще не анонсированного флагманского смартфона компании Xiaomi — Mi7. Об этом
Скорее всего, в продажу выйдет две версии смартфона — Mi7 и Mi7 Plus. Диагональ дисплея младшей модели составит 5,65 дюймов, старшей — 6,01 дюйма. Экран Plus-версии получит OLED-матрицу производства Samsung. Соотношение сторон обоих панелей, вероятно, составит 18:9.
Процессором для новинок станет Qualcomm Snapdragon 845, который дополнится 6 или 8 ГБ оперативной памяти. Кроме того, Mi7 должен стать первым смартфоном компании с возможностью беспроводной зарядки, функцией разблокировки по лицу пользователя и искусственным интеллектом.
Последний будет использоваться для улучшения качества фотографий, созданных с помощью
Цена базовой модификации Xiaomi Mi7 в Китае, скорее всего, составит 475 долларов. Презентация новинки может пройти на выставке MWC 2018 в Барселоне в конце февраля.
Смотрите, сколько у нас стоят нынешние смартфоны Xiaomi:
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В Сеть «утекла» информация о предполагаемых характеристиках и цене еще не анонсированного флагманского смартфона компании Xiaomi — Mi7. Об этом сообщает Gizmochina.
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