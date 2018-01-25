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Kingdom Come: Deliverance выйдет без Denuvo

26.01.2018 10:52 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Ролевая игра Kingdom Come: Deliverance выйдет без антипиратской защиты. В официальном заявлении Warhorse Studios говорится, что разработчики не собираются применять Denuvo, а также не планируют никаких платных сезонных абонементов с загружаемыми дополнениями.

Kingdom Come: Deliverance – ролевая игра с открытым миром, действие которой разворачивается в средневековой Богемии на фоне гражданской войны и междоусобной борьбы за престол. По сюжету, сын кузнеца, семью которого убили захватчики, намерен отомстить за смерть своих родителей, прогнать захватчиков и восстановить законного правителя на престоле.

Релиз Kingdom Come: Deliverance состоится уже 13 февраля 2018 года. Перед разработчиками стоит амбициозная задача превзойти или хотя бы приблизиться к уровню The Witcher 3: Wild Hunt.

 
 
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Ролевая игра Kingdom Come: Deliverance выйдет без антипиратской защиты. В официальном заявлении Warhorse Studios...

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