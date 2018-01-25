iPhone X - самый продаваемый смартфон в мире

iPhone X стал самым продаваемым смартфоном по итогам четвертого квартала 2017 года. По данным, аналитической компании Canalys, гаджет разошелся тиражом в 29 миллионов единиц. При этом в Китае было реализовано не менее 7 миллионов аппаратов.

Несмотря на высокие продажи, спрос на iPhone X немного недотягивает до изначально прогнозируемых 30-35 миллионов. А авторитетный аналитик Мин-Чи Куо уверен, что в первом квартале поставки просядут еще сильнее – до 18 миллионов. К лету смартфон вовсе может быть снят с продажи, чтобы не конкурировать с грядущими 5,8-дюймовым iPhone 8s и 6,4-дюймовым iPhone 8s Plus, которые также будут иметь безграничные экраны и сканер лица Face ID.





Напомним, что iPhone X является самым дорогим смартфоном Apple. Стоимость устройства начинается от $1000.