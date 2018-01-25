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iPhone X - самый продаваемый смартфон в мире

26.01.2018 11:12 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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iPhone X стал самым продаваемым смартфоном по итогам четвертого квартала 2017 года. По данным, аналитической компании Canalys, гаджет разошелся тиражом в 29 миллионов единиц. При этом в Китае было реализовано не менее 7 миллионов аппаратов.

Несмотря на высокие продажи, спрос на iPhone X немного недотягивает до изначально прогнозируемых 30-35 миллионов. А авторитетный аналитик Мин-Чи Куо уверен, что в первом квартале поставки просядут еще сильнее – до 18 миллионов. К лету смартфон вовсе может быть снят с продажи, чтобы не конкурировать с грядущими 5,8-дюймовым iPhone 8s и 6,4-дюймовым iPhone 8s Plus, которые также будут иметь безграничные экраны и сканер лица Face ID.

iPhone X - самый продаваемый смартфон в мире

Напомним, что iPhone X является самым дорогим смартфоном Apple. Стоимость устройства начинается от $1000.

 
 
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iPhone X стал самым продаваемым смартфоном по итогам четвертого квартала 2017 года. По данным,...

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