Как видят мир люди с редким типом цветовой слепоты

Атолл Пингелап — это микронезийский остров в южной части Тихого океана. На нем рекордно часто встречается ахроматопсия — редкий тип цветовой слепоты. Фотограф Санн де Уайльд опубликовала фотопроект об этом острове, на него обратило внимание издание National Geographic .



Фото: Sanne De Wilde / National Geographic

По легенде, в 1775 году разрушительный тайфун вызвал резкое сокращение населения атолла. Выжило около 20 человек, среди них был король острова. Он оказался носителем гена радикальной цветовой слепоты. В итоге этот ген передался множеству потомков.

Сейчас около 10% населения острова живут с ахроматопсией. Это одна из форм монохромазии — полной цветовой слепоты. В глазах этих людей отсутствуют колбочки, и световые волны любой длины воспринимаются как ощущение серого цвета. Во всем мире ахроматопсия встречается в 1 из 30 000 случаев — значительно реже, чем на Пингелапе.

Бельгийский фотограф Санн де Уайльд сделала серию фотографий, которые показывают Пингелап таким, каким его видят люди с цветовой слепотой. Для этого она разговаривала с местными жителями о восприятии цвета, а также просила их нарисовать некоторые пейзажи акварельными красками. Некоторые изображения — черно-белые, на других есть оттенки красного или синего, так как некоторые местные жители сохранили способность различать единичные оттенки.



Фото: Sanne De Wilde / National Geographic



Фото: Sanne De Wilde / National Geographic



Фото: Sanne De Wilde / National Geographic



Фото: Sanne De Wilde / National Geographic



Фото: Sanne De Wilde / National Geographic



Фото: Sanne De Wilde / National Geographic



Фото: Sanne De Wilde / National Geographic