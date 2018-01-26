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В «Белтелекоме» подвели итоги работы за 2017 год
26.01.2018 22:57 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Руководство компании РУП «Белтелеком» в ходе заседания Совета директоров подвело итоги работы за 2017 год.
За 12 месяцев работы были достигнуты следующие показатели:
Также в «Белтелекоме» приняли основные решения по выполнению прогнозных показателей на 2018 год.
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Руководство компании РУП «Белтелеком» в ходе заседания Совета...
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