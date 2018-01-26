В «Белтелекоме» подвели итоги работы за 2017 год

Руководство компании РУП «Белтелеком» в ходе заседания Совета директоров подвело итоги работы за 2017 год.

За 12 месяцев работы были достигнуты следующие показатели:

Количество абонентов широкополосного доступа в сеть Интернет на 1.01.2018 составило более 2,4 миллиона.

Количество абонентов интерактивного, эфирного телевидения и SMART ZALA – более 1,6 миллиона.

В прошедшем году построено и введено в эксплуатацию более 9,5 тысяч километров волоконно-оптических линий связи.

По технологии GPON на сегодняшний день подключено более 1,7 миллиона абонентов.

Аналоговые координатные станции выведены из эксплуатации в полном объеме в Гомельском, Гродненском, Могилевском филиалах и в филиале «Минская городская телефонная сеть».

К IMS-платформе на начало текущего года подключено 2,4 миллиона абонентов.

К услуге «Умный дом» на 1.01.2018г. подключено более 15 тысяч абонентов.

Также в «Белтелекоме» приняли основные решения по выполнению прогнозных показателей на 2018 год.