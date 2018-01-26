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В «Белтелекоме» подвели итоги работы за 2017 год

26.01.2018 22:57 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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В «Белтелекоме» подвели итоги работы за 2017 год

Руководство компании РУП «Белтелеком» в ходе заседания Совета директоров подвело итоги работы за 2017 год.

За 12 месяцев работы были достигнуты следующие показатели:

  • Количество абонентов широкополосного доступа в сеть Интернет на 1.01.2018 составило более 2,4 миллиона.
  • Количество абонентов интерактивного, эфирного телевидения и SMART ZALA – более 1,6 миллиона.
  • В прошедшем году построено и введено в эксплуатацию более 9,5 тысяч километров волоконно-оптических линий связи.
  • По технологии GPON на сегодняшний день подключено более 1,7 миллиона абонентов.
  • Аналоговые координатные станции выведены из эксплуатации в полном объеме в Гомельском, Гродненском, Могилевском филиалах и в филиале «Минская городская телефонная сеть».
  • К IMS-платформе на начало текущего года подключено 2,4 миллиона абонентов.
  • К услуге «Умный дом» на 1.01.2018г. подключено более 15 тысяч абонентов.

Также в «Белтелекоме» приняли основные решения по выполнению прогнозных показателей на 2018 год.

 
 
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Руководство компании РУП «Белтелеком» в ходе заседания Совета...

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