Именно так будут выглядеть Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+

Известный «поставщик утечек» Эван Бласс опубликовал рендеры с финальным дизайном флагманских Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+.





Скорее всего, диагональ экрана Galaxy S9 составит 5,8 дюйма, Galaxy S9+ - 6,2 дюйма. Дисплеи будут выполнены по технологии Super AMOLED с соотношением сторон 18,5:9. Кроме того, аппараты оснастят стереодинамиками. Сканеры отпечатков пальцев расположатся под основными камерами.

Процессорами (в зависимости от региона продаж) станут чипы Qualcomm Snapdragon 845 или Exynos 9810. Galaxy S9 оснастят 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Galaxy S9+ получит 6 ГБ оперативки и 128 ГБ встроенного хранилища. Предполагаемая емкость аккумулятора Galaxy S9 — 3000 мАч, Galaxy S9+ - 3500 мАч.

Главная «фишка» обоих аппаратов будет заключаться в улучшенной основной камере с возможностью изменения диафрагмы аналогично профессиональным «зеркалкам». Пользователи смогут выбирать между двумя значениями — f/1.5 (для съемки при слабом освещении и для записи slow-mo видео) и f/2.4 (для стандартной съемки).

Galaxy S9+ оснастят дополнительным модулем на 12 Мп. Он будет использоваться не только для двукратного зума или создания портретов. Уникальный алгоритм позволит использовать одновременно два модуля для создания качественных фотоснимков.

Вот так будут выглядить камеры со сканерами отпечатков сзади (слева — Galaxy S9+, справа — Galaxy S9):





Кроме того, оба смартфона получат более быстрый автофокус и смогут снимать замедленно видео на скорости в 480 кадров в секунду в 720p. Разрешение селфи-камеры в новинках — 8 Мп.

Официальная презентация Galaxy S9 и Galaxy S9+ пройдет 25 февраля на выставке MWC 2018. В продажу гаджеты, вероятно, поступят 16 марта.

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