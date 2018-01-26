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Семь самых неприятных паразитов, которых может подцепить человек
27.01.2018 08:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Вчера
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Личинки овода Dermatobia hominis
Самка этого паразита откладывает яйца на брюшки комаров и других кровососущих насекомых. Когда эти насекомые кусают человека, личинки под действием тепла выходят из яиц и внедряются в кожу. Через 5−12 недель личинки созревают, достигая 25 мм в длину, покидают человека и окукливаются.
Место, куда попал паразит, сперва выглядит как укус комара, потом начинает болеть, потом нарывать. Затем образуется подкожный узел диаметром 2−3 см. Присутствие паразита сопровождается воспалением и абсцессами. Обычно паразита удаляют хирургическим путем под наркозом.
Американский фотограф и энтомолог Петр Накрецки заразился Dermatobia hominis во время поездки в Белиз в 2014 году. Когда он это понял, он поступил необычно: позволил личинкам овода полностью развиться на протяжении двух месяцев до момента вылупления. После он задокументировал их «появление на свет». Фотограф рассказал, что почти не чувствовал боли, так как личинки выделяли анестезирующие вещества.
Где обитают: в лесах Центральной и Южной Америки
Как избежать: избегать укусов москитов при поездке в страны этого региона.
Кандиру
Обычная ванделлия, или кандиру — это почти прозрачная рыбка, которая не вырастает более 15 см в длину. Кандиру паразитирует на другой рыбе: заплывает в жабры и питается кровью из кровеносных сосудов. За 30−145 секунд она насыщается и покидает рыбу-хозяина.
Худшее, что может случиться, — это если кандиру ошибется хозяином. Местные жители считают кандиру крайне опасной рыбой. Считается, что она может заплыть в анальное отверстие или в половые органы обнаженного человека.
Известен только один задокументированный
Где обитают: Амазонская низменность (Южная Америка)
Как избежать: Некоторые специалисты сомневаются, что эта рыба способна попасть в тело человека. Морской биолог Стивен Спотте отмечал, что шанс быть атакованным кандиру сравним с вероятностью быть съеденным акулой и попасть под удар молнии одновременно.
«Глазной червь»
Loa loa — круглый червь, который паразитирует в подкожной жировой ткани человека и некоторых других приматов. Перемещаясь по тканям человеческого организма, он может добраться до глаз, поэтому получил неофициальное название «глазной червь».
В 2015 году
Медики описали его как «довольно длинного червя, который двигался беспорядочно и бесцеремонно». Паразита удалили в ходе хирургической операции. Вмешательство прошло успешно: через две недели боли прошли, а зрение значительно улучшилось.
Где обитают: в Западной и Центральной Африке.
Как избежать: «Глазной червь» передается через укусы слепней определенных видов. Чтобы не заразиться, следует минимизировать риск быть укушенным насекомым.
«Маленький дракон»
Круглого червя Dracunculus medinensis также называют ришта, гвинейский червь. Человек может его подхватить, если выпьет воду, в которой есть водяные блохи, зараженные паразитом.
При попадании в организм, паразит прогрызает стенку кишечника и пробирается в лимфатические сосуды. Затем он проникает в полость тела, где претерпевает две последовательные линьки и достигает половой зрелости.
После спаривания самцы гибнут, а самки мигрируют под кожными тканями. Там они могут вырастать до 80 см в длину и 1−2 мм в толщину. Когда со времени инфицирования проходит 10−14 месяцев, цикл развития завершается, образуется мучительно болезненный волдырь, и из него высвобождается взрослый червь.
Где обитают: в тропиках и субтропиках Африки и Азии
Как избежать: Не существует ни вакцин, ни лекарств от этого паразита. К счастью, сейчас болезнь, которую он вызывает, — дракункулез — сейчас находится на стадии ликвидации. В 2016 году
«Слоновость»
Паразит попадает в организм человека с укусом комара. Первое время зараженные могут ничего не замечать, однако когда болезнь переходит в хроническую стадию, развиваются серьезные последствия.
Взрослые черви живут в лимфатических сосудах и нарушают ее нормальное функционирование. Застой лимфы может вызывать слоновость — стойкое увеличение размеров какой-либо части тела (как правило, ног или мошонки). Продолжительность жизни одного паразита — 6−8 лет.
Где обитают: в Африке, Азии, Южной Америке
Как избежать: Жителям 52 стран мира
Пауки
В уши человека могут попадать насекомые. К счастью, много времени они там не проведут — обычно человек чувствует дискомфорт и обращается к медикам. Необычен случай женщины из Индии, в ухе которой оказался живой паук-скакун.
Что делать: если кто-то живой попал в ваше ухо, специалисты из Рочестерского университета советуют аккуратно наклонить голову, чтобы насекомое выбралось само. Если это не помогло, можно залить в ухо немного воды или детского масла. Не следует вытаскивать насекомых ушными палочками. Если это не помогло, нужно сразу же обратиться к врачу.
Чигоэ
Чигоэ, или блоха проницающая — небольшая блоха, которая живет на коже человека или животных. Опаснее всего — ее оплодотворенные самки. Они углубляются головой в кожу «хозяина» и сосут кровь. У человека они часто забираются под ноготь большого пальца ноги.
В теле самки развивается несколько сот яичек, настолько крупных, что она резко увеличивается и достигает размеров горошины. Хозяину это доставляет серьезный дискомфорт, зуд и воспаление могут перейти в нагноение и гангрену.
Ситуация становится тяжелее, если блох много. В 2016 году медики
Где обитают: Центральная и Южная Америка (особенно Гвиана и Бразилия), Западная Африка
Как избежать: для профилактики нужно защищаться от укусов блох, которые живут на земле: носить носки и обувь, не лежать голым телом на земле. После прогулки по зараженной местности следует вымыть ноги в теплой воде.
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