Семь самых неприятных паразитов, которых может подцепить человек

Вчера стала известна история белоруски, которая заразилась на пляже в Малайзии мигрирующей личинкой и целый месяц не понимала, что движется под ее кожей. 42.TUT.BY собрал семь видов редких для нашей страны паразитов, которые могут доставить еще больше беспокойства: оказаться в глазу, под ногтем или в ухе.

Изображения, которые могут показаться неприятными, мы спрятали под специальные кнопки. Нажимайте на них, только если готовы увидеть очень неаппетитные эпизоды.

Личинки овода Dermatobia hominis



Фото: Colombo973 / wikipedia.org

Самка этого паразита откладывает яйца на брюшки комаров и других кровососущих насекомых. Когда эти насекомые кусают человека, личинки под действием тепла выходят из яиц и внедряются в кожу. Через 5−12 недель личинки созревают, достигая 25 мм в длину, покидают человека и окукливаются.

Место, куда попал паразит, сперва выглядит как укус комара, потом начинает болеть, потом нарывать. Затем образуется подкожный узел диаметром 2−3 см. Присутствие паразита сопровождается воспа­лением и абсцессами. Обычно паразита удаляют хирургическим путем под наркозом.

Американский фотограф и энтомолог Петр Накрецки заразился Dermatobia hominis во время поездки в Белиз в 2014 году. Когда он это понял, он поступил необычно: позволил личинкам овода полностью развиться на протяжении двух месяцев до момента вылупления. После он задокументировал их «появление на свет». Фотограф рассказал, что почти не чувствовал боли, так как личинки выделяли анестезирующие вещества.

Видеозапись выхода личинки

Где обитают: в лесах Центральной и Южной Америки

Как избежать: избегать укусов москитов при поездке в страны этого региона.

Кандиру



Фото: Ganlob.com

Обычная ванделлия, или кандиру — это почти прозрачная рыбка, которая не вырастает более 15 см в длину. Кандиру паразитирует на другой рыбе: заплывает в жабры и питается кровью из кровеносных сосудов. За 30−145 секунд она насыщается и покидает рыбу-хозяина.

Худшее, что может случиться, — это если кандиру ошибется хозяином. Местные жители считают кандиру крайне опасной рыбой. Считается, что она может заплыть в анальное отверстие или в половые органы обнаженного человека.

Известен только один задокументированный случай проникновения кандиру в уретру человека. Жертвой стал 23-летний мужчина из бразильского города Манаус. Рыбка атаковала его, пока он справлял нужду в одном из водоемов. Специалисты смогли извлечь кандиру после двухчасовой операции. Вмешательство прошло без последствий: год спустя у мужчины не было никаких жалоб.

Рыбка, которую вытащили

Фото: Hospital Adventista de Manaus

Где обитают: Амазонская низменность (Южная Америка)

Как избежать: Некоторые специалисты сомневаются, что эта рыба способна попасть в тело человека. Морской биолог Стивен Спотте отмечал, что шанс быть атакованным кандиру сравним с вероятностью быть съеденным акулой и попасть под удар молнии одновременно.

«Глазной червь»



Фото: Stefan Walkowski / wikipedia.org

Loa loa — круглый червь, который паразитирует в подкожной жировой ткани человека и некоторых других приматов. Перемещаясь по тканям человеческого организма, он может добраться до глаз, поэтому получил неофициальное название «глазной червь».

В 2015 году был описан необычный случай. 25-летний пациент из Индии жаловался на боль в левом глазу. Выяснилось, что паразит попал в стекловидное тело — прозрачное вещество, заполняющее пространство между хрусталиком и сетчаткой в глазу.

Медики описали его как «довольно длинного червя, который двигался беспорядочно и бесцеремонно». Паразита удалили в ходе хирургической операции. Вмешательство прошло успешно: через две недели боли прошли, а зрение значительно улучшилось.

Паразит в глазу



Фото: Bhagabat Nayak et al. / BMJ Case Reports

Где обитают: в Западной и Центральной Африке.

Как избежать: «Глазной червь» передается через укусы слепней определенных видов. Чтобы не заразиться, следует минимизировать риск быть укушенным насекомым.

«Маленький дракон»



Фото: Dr. Mae Melvin / Centers for Disease Control and Prevention / wikipedia.org

Круглого червя Dracunculus medinensis также называют ришта, гвинейский червь. Человек может его подхватить, если выпьет воду, в которой есть водяные блохи, зараженные паразитом.

При попадании в организм, паразит прогрызает стенку кишечника и пробирается в лимфатические сосуды. Затем он проникает в полость тела, где претерпевает две последовательные линьки и достигает половой зрелости.

После спаривания самцы гибнут, а самки мигрируют под кожными тканями. Там они могут вырастать до 80 см в длину и 1−2 мм в толщину. Когда со времени инфицирования проходит 10−14 месяцев, цикл развития завершается, образуется мучительно болезненный волдырь, и из него высвобождается взрослый червь.

Выход взрослого паразита



Фото: Centers for Disease Control and Prevention / wikipedia.org

Где обитают: в тропиках и субтропиках Африки и Азии

Как избежать: Не существует ни вакцин, ни лекарств от этого паразита. К счастью, сейчас болезнь, которую он вызывает, — дракункулез — сейчас находится на стадии ликвидации. В 2016 году зарегистрировано только 25 случаев заболевания.

«Слоновость»



Личинки паразита Onchocerca volvulus, который может вызывать слепоту у человека. Фото: Ladene Newton / wikipedia.org

Паразит попадает в организм человека с укусом комара. Первое время зараженные могут ничего не замечать, однако когда болезнь переходит в хроническую стадию, развиваются серьезные последствия.

Взрослые черви живут в лимфатических сосудах и нарушают ее нормальное функционирование. Застой лимфы может вызывать слоновость — стойкое увеличение размеров какой-либо части тела (как правило, ног или мошонки). Продолжительность жизни одного паразита — 6−8 лет.

Пример слоновости ног



Слоновость ног в результате филязиоза. Фото: Centers for Disease Control and Prevention / wikipedia.org

Где обитают: в Африке, Азии, Южной Америке

Как избежать: Жителям 52 стран мира требуется профилактическая химиотерапия. Более десятка стран смогли ликвидировать эту болезнь полностью или почти полностью. Еще одна мера профилактики — защита от укусов насекомых-переносчиков.

Пауки



Паук-скакун, похожий на найденного в ухе. Фото: macrojunkie.deviantart.com

В уши человека могут попадать насекомые. К счастью, много времени они там не проведут — обычно человек чувствует дискомфорт и обращается к медикам. Необычен случай женщины из Индии, в ухе которой оказался живой паук-скакун.

Паук в ухе

Что делать: если кто-то живой попал в ваше ухо, специалисты из Рочестерского университета советуют аккуратно наклонить голову, чтобы насекомое выбралось само. Если это не помогло, можно залить в ухо немного воды или детского масла. Не следует вытаскивать насекомых ушными палочками. Если это не помогло, нужно сразу же обратиться к врачу.

Чигоэ



Изображение: British Museum of Natural History / wikipedia.org

Чигоэ, или блоха проницающая — небольшая блоха, которая живет на коже человека или животных. Опаснее всего — ее оплодотворенные самки. Они углубляются головой в кожу «хозяина» и сосут кровь. У человека они часто забираются под ноготь большого пальца ноги.

В теле самки развивается несколько сот яичек, настолько крупных, что она резко увеличивается и достигает размеров горошины. Хозяину это доставляет серьезный дискомфорт, зуд и воспаление могут перейти в нагноение и гангрену.

Ситуация становится тяжелее, если блох много. В 2016 году медики описали случай лечения 78-летней женщины из Африки. У нее обнаружили 812 блох в коже ног и еще 334 — на руках. Специалисты удалили их всех с помощью вазелина и стерильной иглы. После двухнедельного курса лечения женщину выписали домой.

Блоха под кожей





Где обитают: Центральная и Южная Америка (особенно Гвиана и Бразилия), Западная Африка Как избежать: для профилактики нужно защищаться от укусов блох, которые живут на земле: носить носки и обувь, не лежать голым телом на земле. После прогулки по зараженной местности следует вымыть ноги в теплой воде.